Μεξικό: Κρεμάστηκαν από τα 75 μέτρα μετά τη διακοπή παιχνιδιού από καταιγίδα

Στιγμές τρόμου έζησαν αρκετοί ανυποψίαστοι σε θεματικό πάρκο στο Μεξικό, όταν καταιγίδα σταμάτησε τη λειτουργία ενός παιχνιδιού, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι που βρισκόντουσαν πάνω σε κούνιες να κρεμαστούν στο κενό για αρκετή ώρα.

Το απίστευτο περιστατικό κατέγραψε ένας από τους ανθρώπους που κόλλησαν στις κούνιες του θεματικού πάρκου «Six Flags» στο Μεξικό και ενώ βρεχόντουσαν σε ύψος 75 μέτρων.

Άνθρωπος που βίωσε τη «φρίκη» αποκάλυψε πως κρεμόντουσαν στο κενό για τουλάχιστον 10 λεπτά ενώ έβρεχε ακατάπαυστα.

«Καθώς βρισκόμασταν ψηλά, λόγω της βροχής το παιχνίδι σταμάτησε και κολλήσαμε στην κορυφή για 10 λεπτά μέσα σε δυνατή βροχή», είπε συγκεκριμένα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Riders were stuck dangling over Six Flags Mexico after a Sky Screamer ride stalled during a storm, pelting them with heavy rain and wind. pic.twitter.com/nZcBk0Ygo4