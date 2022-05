Μάγκας πιλότος αεροπλάνου της εταιρίας Volaris, κατάλαβε έγκαιρα το λάθος που είχε γίνει, διέκοψε την προσγείωση που είχε ξεκινήσει και κάπως έτσι στο διεθνές αεροδρόμιο της Πόλης του Μεξικού αποφεύχθηκε μια πολύνεκρη τραγωδία. Όλα έχουν καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο.

Το απίστευτο περιστατικό με την παραλίγο σύγκρουση αεροπλάνων στην πίστα προσγείωσης και απογείωσης του διεθνούς αεροδρομίου της πρωτεύουσας του Μεξικού έγινε το περασμένο Σάββατο (07.05.2022) και έχει καταγραφεί σε βίντεο που κάνει το γύρο των social media.

Είναι η στιγμή που αεροπλάνο της γραμμής γεμάτο επιβάτες, χάρη στην εμπειρία του πιλότου του, διακόπτει απότομα την κάθοδο για την προσγείωση προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλο αεροσκάφος, της ίδιας εταιρίας (!), που εκείνη την ώρα τροχοδρομούσε στον διάδρομο του αεροδρομίου της πρωτεύουσας του Μεξικού!

Σε δύο βίντεο, που μεταδόθηκαν από μεξικανικά ΜΜΕ, το επιβατικό αεροσκάφος φαίνεται καθώς, μερικές δεκάδες μέτρα πριν από την προσγείωση του, ξαναπαίρνει απότομα ύψος, ενώ άλλο αεροσκάφος –της ίδιας εταιρείας– συνεχίζει την τροχοδρόμησή του.

