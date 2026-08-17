Μεξικό: Ψαράς εγκλωβίστηκε σε υποβρύχια σπηλιά και βρέθηκε ζωντανός μετά από 15 μέρες – «Ήταν ένα θαύμα»

Σοκ προκαλεί η αδιανόητη ιστορία ενός ψαρά στο Μεξικό ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός έπειτα από 15 ημέρες εγκλωβισμένος σε μια υποβρύχια σπηλιά, σε βάθος περίπου 100 μέτρων κάτω από την επιφάνεια.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο 31χρονος ψαράς Εράστο Κρισάντο Βαλντέζ εξαφανίστηκε στις 23 Ιουλίου, όταν ψάρευε μαζί με τον πατέρα του στην περιοχή San Francisco La Paz του Μεξικού. Τα ίχνη του χάθηκαν μέσα στη φυσική καταβόθρα και αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από περισσότερες από δύο εβδομάδες, οι ομάδες διάσωσης είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο να βρεθεί ζωντανός και προετοιμάζονταν να ανασύρουν τη σορό του από μέρα σε μέρα.

Μια διεθνής ομάδα εξερευνητών από το Μεξικό, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δομινικανή Δημοκρατία όμως κατάφερε να εντοπίσει τον 31χρονο ζωντανό, μέσα στην υποβρύχια σπηλιά όπου είχε παγιδευτεί.

Τυχερός μέσα στην ατυχία του ο Εράστο είχε βρει καταφύγιο σε έναν μικρό θύλακα αέρα, γεγονός που του επέτρεψε να επιβιώσει για 15 ημέρες μέσα στο σκοτάδι, την υγρασία και το κρύο. Χωρίς τροφή και με ελάχιστους πόρους, κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

En total oscuridad y sin alimento, un pescador sobrevivió 15 días atrapado en un cenote de #Oaxaca a 100 metros de profundidad. Gracias a un intenso operativo de búsqueda fue localizado. Él mismo narró su historia: pic.twitter.com/DO0ZOMA4UQ — Nacho Lozano (@nacholozano) August 12, 2026

«Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε άλλη μια ευκαιρία στη ζωή και μου επέτρεψε να δω ξανά τα παιδιά μου και την οικογένειά μου. Ήταν ένα θαύμα, ένα απίστευτο θαύμα», δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο NMás.

Ένα σημαντικό στοιχείο που βοήθησε τους διασώστες ήταν ο εντοπισμός του καμακιού του Εράστο, έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του. Το μεγάλο βάθος της καταβόθρας και οι δύσκολες συνθήκες στην περιοχή έκαναν εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση, όμως η ομάδα τελικά κατάφερε να φτάσει στο σημείο όπου βρισκόταν.

Pescador declarado muerto #reaparece con vida en #cenote de Veracruz.



En el Valle de Uxpanapa, tras quince días de intensa búsqueda, el pescador Erasto Crisanto (31 años), dado por muerto en un cenote virgen, reapareció con vida. #Sobrevivió en condiciones extremas. pic.twitter.com/SrO0VwyFeb — Sintexto (@SintextoMX) August 11, 2026

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 31χρονος μεταφέρθηκε στην επιφάνεια πάνω σε φορείο και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Pescador de Veracruz sobrevivió 15 días atrapado en un cenote.

Se alimentó de agua y peces hasta ser rescatado. Un símbolo de resistencia y esperanza.#Veracruz #Resistencia #Esperanza pic.twitter.com/vwty1BSSGC — ATiempo.Tv (@ATiempoTv) August 16, 2026

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέφερε από σοβαρή αφυδάτωση και υποσιτισμό, καθώς είχε παραμείνει χωρίς τροφή για περισσότερες από δύο εβδομάδες.