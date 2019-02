Μελάνια για Λάγκερφελντ: “Έφυγε μία δημιουργική ιδιοφυΐα…”!

Η υπέρκομψη Μελάνια με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter χαρακτήρισε τον διάσημο μόδιστρο “δημιουργική ιδιοφυΐα”, καθώς είχε ιδία άποψη, αφού ο Κάρλ Λάγκερφελντ την είχε ντύσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, που υπήρξε μοντέλο πριν από τον γάμο της, ανάρτησε, επίσης, το σκίτσο ενός ταγιέρ που είχε σχεδιάσει για εκείνην ο Λάγκερφελντ και μια φωτογραφία της.

Σε αυτήν, η Μελάνια φαίνεται να φορά τη δημιουργία του κατά την επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, τον Φεβρουάριο του 2017.

“Θα μας λείψετε, Καρλ”, πρόσθεσε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με άλλη μια φωτογραφία της μαζί με τον διάσημο σχεδιαστή που μεταμόρφωσε τον οίκο Chanel και τον κόσμο της μόδας γενικότερα.

Today the world lost a creative genius. We will miss you Karl! #RIPKarlLagerfeld pic.twitter.com/8MMcWqDphE

— Melania Trump (@FLOTUS) February 19, 2019