Μελάνια Τραμπ: «Είμαστε σπίτι μας, είμαστε καλά»

Το tweet του Ντόναλντ Τραμπ ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Μελάνια Τραμπ είναι θετικοί στον κορονοϊό ακολούθησε ένα tweet από την ίδια την Μελάνια που λέει ότι είναι καλά και οι δυο τους.

«Όπως και πολλοί αμερικανοί φέτος έτσι και ο Πρόεδρος κι εγώ είμαστε σε καραντίνα στο σπίτι μετά την διάγνωσή μας με κορονοϊό. Αισθανόμαστε καλά και ακύρωσα όλες τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις μου. Να είστε σίγουροι ότι θα είστε ασφαλείς και θα το ξεπεράσουμε όλοι μαζί», έγραψε η Μελάνια Τραμπ.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.