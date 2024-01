Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Μελάνια Τραμπ, με την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ να περνά δύσκολες στιγμές.

Η μητέρα της Μελάνια Τραμπ, η Amaliaja Knavs, πέθανε σε ηλικία 78 ετών και δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της.

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνω τον θάνατο της αγαπημένης μου μητέρας. Η Amalija Knavs ήταν μια δυνατή γυναίκα που πάντα συμπεριφερόταν με χάρη, ζεστασιά και αξιοπρέπεια. Ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στον σύζυγό της, τις κόρες, τον εγγονό και τον γαμπρό της. Θα μας λείψει απεριόριστα και θα συνεχίσουμε να τιμούμε και να αγαπάμε την κληρονομιά της» έγραψε χαρακτηριστικά η Μελάνια Τραμπ στο μήνυμά της.

It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.



Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband, daughters, grandson, and son-in-law. We will miss her beyond…