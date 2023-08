Δεν έδωσε τελικά «τόπο στην οργή» η Τζόρτζια Μελόνι και αποφάσισε – σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa – να καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του τραγουδιστή του βρετανικού συγκροτήματος Placebo, Mπάιαν Μόλκο.

Ο Μόλκο, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Τορίνο, στις 11 Ιουλίου 2023, είχε χαρακτηρίσει τη Μελόνι «φασίστρια, ναζίστρια και ρατσίστρια».

Μία εβδομάδα μετά, στις 18 Ιουλίου, η εισαγγελία του Τορίνο ξεκίνησε έρευνα για εξύβριση των θεσμών του ιταλικού κράτους, μετά την οποία προφανώς η Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να προχωρήσει στην υποβολή της μήνυσης.

Παράλληλα, η Αριάνα Μελόνι, αδελφή της Ιταλίδας πρωθυπουργού, κατέθεσε επίσης μήνυση στη Ρώμη, κατά του σκιτσογράφου Μάριο Νατάντζελο, της εφημερίδας Il Fatto Quotidiano.

O σύζυγος της Αριάνα Μελόνι, Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα, είναι ο νυν υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας. Ο σκιτσογράφος, στις 20 του περασμένου Απριλίου είχε «εμπνευστεί», με σκίτσο του, σε δηλώσεις του Λολομπρίτζιντα περί κινδύνου «εθνικής αντικατάστασης» των Ιταλών πολιτών, από μέρους των μεταναστών.

Το συγκεκριμένο σκίτσο παρουσίαζε την Αριάνα Μελόνι, σε ένα κρεβάτι δίπλα σε ένα μαύρο άνδρα. Εκείνος την ρωτούσε «ο σύζυγός σου;» με την αδελφή της Ιταλίδας πρωθυπουργού να απαντά: «μην ανησυχείς, ασχολείται όλη την ημέρα με την εθνική αντικατάσταση».

È più forte di me: se Arianna Meloni querela, non posso fare a meno di fare il repost alla vignetta in questione. pic.twitter.com/FBuwR8xYPL