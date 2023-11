Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έφτασε στην Άγκυρα το βράδυ της Κυριακής, με το αεροπλάνο να προσγειώνεται λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) στην Τουρκία.

Τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία Τζέφρι Φλέικ, η γενική διευθύντρια του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αρμόδια για τις διμερείς πολιτικές υποθέσεις με τις ΗΠΑ πρέσβειρα Γιαπράκ Μπαλκάν και άλλοι αξιωματούχοι.

Στην Τουρκία, ο κύριος Μπλίνκεν θα έχει συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν τη Δευτέρα, μεσούσης της σύγκρουσης Ισραήλ – Χαμάς. Κυρίαρχο θέμα στις συνομιλίες τους θα είναι φυσικά οι εξελίξεις στη Γάζα.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εργάζονται για να εξασφαλίσουν μια ανθρωπιστική παύση στη Γάζα, η οποία θα μπορούσε να προωθήσει πολλές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής περισσότερης βοήθειας και της απελευθέρωσης των ομήρων της Χαμάς.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τον σταθμό που έκανε νωρίτερα στη Βαγδάτη, ο οποίος δεν είχε ανακοινωθεί, ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι τώρα 100 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται στον πολιορκημένο παράκτιο θύλακα, σημειώνοντας ωστόσο ότι η βοήθεια αυτή “είναι εντελώς ανεπαρκής”.

Στη Βαγδάτη, ο Άντονι Μπλίνκεν συνομίλησε με τον Ιρακινό πρωθυπουργό για τους κινδύνους επέκτασης του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και παλαιστινιακής Χαμάς.

The US is “working very hard” to ensure the conflict in Gaza does not “escalate or spread.”



Antony Blinken is speaking in Baghdad after meeting with the Prime Minister of Iraq, Mohammed Shia al-Sudani.



Listen below.https://t.co/JvRoYJFrMj



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/kbrC4phN81