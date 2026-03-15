Μέση Ανατολή: Ακόμη 6 εβδομάδες πολέμου «υπόσχεται» το Ισραήλ – Γιατί κάνει λόγο για «χιλιάδες στόχους» σε Ιράν και Λίβανο

Στόχος των επιχειρήσεων είναι να μην μπορεί να το Ιράν να αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους για αρκετά χρόνια και παράλληλα να αποδυναμωθεί το ισλαμικό καθεστώς ώστε να είναι πιο «εύθραυστο» σε εξεγέρσεις
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με την ίδια σφοδρότητα και τίποτα δεν δείχνει ότι μπορεί η κατάσταση να εκτονωθεί καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ από τη μία και το Ιράν από την άλλη δεν επιθυμούν κατάπαυση του πυρός.

Μάλιστα ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως ακόμη υπάρχουν «χιλιάδες στόχοι» να χτυπήσει στο Ιράν και κάνει λόγο για στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα κρατήσουν από 3 έως 6 εβδομάδες ακόμη, την ώρα που η Τεχεράνη δεν «βλέπει» κανέναν λόγο για εκεχειρία και υπόσχεται και αυτή «σφυροκόπημα»

Όπως δήλωσε στο CNN ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων έχει ήδη καθοριστεί για το επόμενο διάστημα.

«Έχουμε χιλιάδες στόχους μπροστά μας», δήλωσε ο Ντέφριν. «Είμαστε έτοιμοι, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, με σχέδια τουλάχιστον μέχρι το Εβραϊκό Πάσχα, που είναι περίπου τρεις εβδομάδες από σήμερα. Και έχουμε βαθύτερα σχέδια για ακόμη και τρεις εβδομάδες μετά από τότε», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο CNN ότι ο ισραηλινός στρατός «δεν δουλεύει με το χρονόμετρο ή βάση χρονοδιαγράμματος, αλλά για να επιτύχει τους στόχους μας». Στόχος είναι να αποδυναμωθεί σοβαρά το ιρανικό καθεστώς, σημείωσε ο ταξίαρχος.

Συνολικά σύμφωνα με τους IDF η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πραγματοποιήσει πάνω από 400 αεροπορικές επιδρομές από την αρχή του πολέμου με το Ιράν.

Ο IDF ανακοίνωσε επίσης ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα της χώρας, οι οποίες, ακόμη και αν ο πόλεμος τερματιζόταν άμεσα, θα χρειάζονταν χρόνια για πλήρη αποκατάσταση.

Στην αρχή των επιχειρήσεων, ο IDF είχε χαρτογραφήσει περίπου 2.600 ιρανικές στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες σχεδόν το 80% έχει καταστραφεί από τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Στόχος να μην μπορεί το Ιράν να «σηκώσει κεφάλι»

Στόχος των επιχειρήσεων είναι να μην μπορεί να το Ιράν να αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους για αρκετά χρόνια και παράλληλα να αποδυναμωθεί το ισλαμικό καθεστώς ώστε να είναι πιο «εύθραυστο» σε τυχόν εξεγέρσεις και αλλαγές.

Μέχρι τώρα περίπου το 70% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν έχει καταστραφεί ή εξουδετερωθεί, αν και οι ίδιοι οι πύραυλοι έχουν υποστεί μικρότερες απώλειες.

A screengrab from a video released by U.S. Central Command (CENTCOM) shows a missile being fired from an unknown location, released February 28, 2026. U.S. confirmed attack on Iran on Saturday (February 28).
Παρά τις ταχείες προσπάθειες ανακατασκευής από το Ιράν, οι καθημερινές εκτοξεύσεις μειώθηκαν από περίπου 100 στην αρχή του πολέμου σε μόλις 5, σύμφωνα πάντα με τον IDF.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει χτυπήσει περίπου 100 αντιαεροπορικά συστήματα, 120 εγκαταστάσεις ραντάρ και 2.200 στόχους του ιρανικού καθεστώτος, κυρίως στην Τεχεράνη και το δυτικό Ιράν.

Οι επιθέσεις επικεντρώνονται σε στρατιωτικά αρχηγεία, σημεία ελέγχου της πολιτοφυλακής Μπασίτζ και σε κρίσιμες υποδομές, με σκοπό την αποδυνάμωση των δυνατοτήτων επίθεσης κατά του Ισραήλ.

«Δύσκολη» η αλλαγή καθεστώτος της Τεχεράνης

Παρά τα συντριπτικά χτυπήματα ο IDF δεν εμφανίζεται τόσο αισιόδοξος αναφορικά με την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Η γρήγορη ανάληψη της ηγεσίας από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φαίνεται να το σταθεροποιεί, αν και οι δολοφονίες υψηλόβαθμων αξιωματούχων φαίνεται να έχουν προκαλέσει ανεπανόρθωτο πλήγμα στον στρατό.

Ακόμη ο IDF έχει πλήξει σοβαρά τη Δύναμη Quds, σκοτώνοντας κορυφαίους αξιωματούχους στο Ιράν και στο εξωτερικό, καταστρέφοντας σχεδόν όλα τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούσε για μεταφορά όπλων, χρηματοδότησης και τρομοκρατίας.

Η επιχείρηση περιλάμβανε και την εξουδετέρωση υψηλόβαθμων συνδέσμων της Δύναμης Quds σε άλλες χώρες, όπως πέντε αξιωματούχους που σκοτώθηκαν στο ξενοδοχείο Ramada στη Βηρυτό.

Ωστόσο το Ισραήλ αναγνωρίζει πως η πλήρης αλλαγή καθεστώτος δεν είναι άμεση και ότι το βάθος της αμερικανικής παρέμβασης θα καθορίσει πότε θα λήξει ο πόλεμος.

Ωστόσο, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν καθημερινά τις επιθέσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερους στόχους, προσπαθώντας να δημιουργήσουν συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη αποδυνάμωση του καθεστώτος.

Το «σφυροκόπημα» στον Λίβανο

Εκτός από τα χτυπήματα στην Τεχεράνη ο ισραηλινός στρατός επιτίθεται κατά κύματα και στον Λίβανο με την Βηρυτό να είναι καθημερινά πεδίο εκρήξεων.

Αναφερόμενος στις νέες εχθροπραξίες στο νότιο Λίβανο, ο Ντέφριν είπε ότι η Χεζμπολάχ είχε αποφασίσει να μείνει εκτός του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αλλά τώρα εμπλέκεται.

«Τον Ιούνιο, κατάλαβαν ότι ήταν μια περιορισμένη εκστρατεία στο Ιράν, οπότε δεν επιτέθηκαν. Τώρα που όλα είναι ξεκάθαρα, ενεπλάκησαν», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Έτσι ο IDF ετοιμάζεται να αναπτύξει περισσότερες δυνάμεις στο νότιο Λίβανο και να επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας του, προκειμένου να απομακρύνει την απειλή της Χεζμπολάχ από τα σύνορα, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Times of Israel».

Την περασμένη εβδομάδα, ο στρατός ανέπτυξε στρατεύματα σε πιο βαθιά σημεία του νότιου Λιβάνου, πέρα από τις πέντε θέσεις που ήδη κατείχε, δηλώνοντας ότι στόχος του είναι «να δημιουργήσει μια προωθημένη άμυνα που θα προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βορρά».

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Χεζμπολάχ, η οποία έχει αποδυναμωθεί σημαντικά μετά τις μάχες του 2024, δεν αποτελεί πλέον υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ, ενώ το οπλοστάσιό της έχει μειωθεί κατά περίπου 90% σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο — ο οποίος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023.

