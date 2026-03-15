Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία λέει το Ιράν στον Τραμπ – Πάνω από 1000 πλοία περιμένουν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ – Πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Βαγδάτη

Περισσότερα για την επίθεση με drone που έπληξε την ιταλοαμερικανική βάση αεροπορική βάση στο Κουβέιτ

Ανακύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με μια επίθεση με drone σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Κουβέιτ που χρησιμοποιείται από ιταλικές και αμερικανικές δυνάμεις.

«Σήμερα το πρωί, η βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ, η οποία φιλοξενεί αμερικανικό και ιταλικό προσωπικό και εξοπλισμό, αποτέλεσε στόχο επίθεσης με drone», δήλωσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας Λουτσιάνο Πορτολάνο σε ανακοίνωση που δημοσίευσε ο ιταλικός στρατός στο X.

Σύμφωνα με τον ιταλικό στρατό, το drone χτύπησε ένα καταφύγιο που χρησιμοποιούσε η ιταλική Task Force Air. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η πρόσκρουση κατέστρεψε ένα τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος που βρισκόταν στη βάση.

«Κατά τη στιγμή της επίθεσης, όλο το προσωπικό ήταν ασφαλές και δεν υπέστη τραυματισμούς», ανέφερε η δήλωση.

Το περιστατικό ακολουθεί μια επίθεση με drone την περασμένη εβδομάδα σε ιταλική στρατιωτική εγκατάσταση στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, όπου η Ρώμη έχει επίσης παρουσία. Ούτε σε εκείνη την επίθεση αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά η Ιταλία απέσυρε περίπου 300 στρατιώτες στη συνέχεια.