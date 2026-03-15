Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία λέει το Ιράν στον Τραμπ – Πάνω από 1000 πλοία περιμένουν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ – Πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Βαγδάτη

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να διαμηνύει στον Ντόναλντ Τραμπ πως δεν ζήτησε ποτέ εκεχειρία, ούτε καν διαπραγμάτευση για τη λήξη του πολέμου. Η Τεχεράνη δηλώνει πως θα συνεχίσει να χτυπάει το Ισραήλ και στόχους Αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή. Την ίδια ώρα το Ισραήλ βομβαρδίσει την Τεχεράνη και την Βηρυτό. Πάνω από χίλια πλοία περιμένουν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν για να εξετάσουν το ενδεχόμενο να στείλουν στρατιωτική δύναμη στην περιοχή. Δείτε εδώ όλα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες στην Μέση Ανατολή.

18:25 | 15.03.2026
Πυραυλική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Επαναλαμβανόμενοι βομβαρδισμοί φαίνεται να στοχεύουν διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

18:22 | 15.03.2026
Περισσότερα για την επίθεση με drone που έπληξε την ιταλοαμερικανική βάση αεροπορική βάση στο Κουβέιτ

Ανακύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με μια επίθεση με drone σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Κουβέιτ που χρησιμοποιείται από ιταλικές και αμερικανικές δυνάμεις.

«Σήμερα το πρωί, η βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ, η οποία φιλοξενεί αμερικανικό και ιταλικό προσωπικό και εξοπλισμό, αποτέλεσε στόχο επίθεσης με drone», δήλωσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας Λουτσιάνο Πορτολάνο σε ανακοίνωση που δημοσίευσε ο ιταλικός στρατός στο X.

Σύμφωνα με τον ιταλικό στρατό, το drone χτύπησε ένα καταφύγιο που χρησιμοποιούσε η ιταλική Task Force Air. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η πρόσκρουση κατέστρεψε ένα τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος που βρισκόταν στη βάση.

«Κατά τη στιγμή της επίθεσης, όλο το προσωπικό ήταν ασφαλές και δεν υπέστη τραυματισμούς», ανέφερε η δήλωση.

Το περιστατικό ακολουθεί μια επίθεση με drone την περασμένη εβδομάδα σε ιταλική στρατιωτική εγκατάσταση στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, όπου η Ρώμη έχει επίσης παρουσία. Ούτε σε εκείνη την επίθεση αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά η Ιταλία απέσυρε περίπου 300 στρατιώτες στη συνέχεια.

18:17 | 15.03.2026
Τα ΗΑΕ αναχαιτίζουν συνεχώς πυραύλους και drones
18:15 | 15.03.2026
Ένας νεκρός μετά από Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) αναφέρει ότι ένα άτομο σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο μια περιοχή κοντά στη νότια πόλη Ναμπάτιε, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο, η επίθεση έπληξε μια τοποθεσία στον δρόμο Ναμπάτιε-αλ-Φούκα νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής. Η επιδρομή φέρεται να χτύπησε ένα κατάστημα που αναγνωρίστηκε ως το «Express» στην περιοχή.

18:13 | 15.03.2026
Κουβέιτ: Ιρανικά drone επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο και προκάλεσαν ζημιές

Το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι τρία drone επιτέθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας ζημιές στο σύστημα ραντάρ.

Πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας κατέστρεψαν πέντε ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

18:12 | 15.03.2026
Αμπάς Αραγτσί
Αραγτσί: Το Ιράν δεν βλέπει κανένα λόγο να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ
Περίπου 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου «βρίσκονται κάτω από τα ερείπια», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξή του
18:10 | 15.03.2026
Αποδεσμεύονται 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου για έκτακτη ανάγκη

Πετρέλαιο από τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) θα αρχίσει να διοχετεύεται σύντομα στις παγκόσμιες αγορές, μετά την απόφαση των κρατών μελών του Οργανισμού να αποδεσμεύσουν συνολικά 411,9 εκατομμύρια βαρέλια —ποσότητα ρεκόρ— από τα στρατηγικά τους αποθέματα.

Κυβερνήσεις των χωρών του ΔΟΕ έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 271,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από κρατικά αποθέματα, 116,6 εκατομμύρια βαρέλια από υποχρεωτικά αποθέματα της βιομηχανίας και 23,6 εκατομμύρια βαρέλια από άλλες πηγές, ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο ΔΟΕ πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του ότι το 72% των προγραμματισμένων αποδεσμεύσεων αφορά αργό πετρέλαιο και το 28% πετρελαϊκά προϊόντα.

Αποθέματα από τις χώρες της Ασίας, της Ωκεανίας θα είναι διαθέσιμα άμεσα ενώ αποθέματα από την Ευρώπη και την αμερικανική ήπειρο θα είναι διαθέσιμα στο τέλος Μαρτίου.

Την περασμένη εβδομάδα οι 32 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αποδέσμευση αυτή για να αμβλυνθούν οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

17:53 | 15.03.2026
Αραγτσί: Η Τεχεράνη «δεν βλέπει κανέναν λόγο να διαπραγματευτεί»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκί δηλώνει ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός ή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο που διεξάγει με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη φαινόταν έτοιμη να συνάψει συμφωνία με όρους που δεν είναι αποδεκτοί από την Ουάσινγκτον.

«Όχι, δεν ζητήσαμε ποτέ κατάπαυση του πυρός, ούτε καν διαπραγματεύσεις. Είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε ο Αραγκί σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS.

Αρνείται την εκτίμηση ότι πρόκειται για «πόλεμο επιβίωσης» για το Ιράν, λέγοντας ότι η χώρα είναι «σταθερή και αρκετά ισχυρή. Αμυνόμαστε απλώς τον λαό μας από [αυτήν] την πράξη επιθετικότητας».

17:50 | 15.03.2026
Το Ισραήλ διαψεύδει πως υπάρχει έλλειξη πολεμικού εξοπλισμού

Ισραηλινή στρατιωτική πηγή διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού αναχαίτισης πυραύλων στη χώρα, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου που ακολούθησε την ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή σε δημοσιογράφους, τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την αεράμυνα του Ισραήλ παραμένουν επαρκή, διαψεύδοντας τις φήμες που κάνουν λόγο για εξάντληση των αποθεμάτων αναχαιτιστικών πυραύλων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για ενδεχόμενο πόλεμο μεγάλης διάρκειας.

Νωρίτερα, ο ενημερωτικός ιστότοπος Semafor, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες για «σοβαρή έλλειψη» σε εξοπλισμό αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων.

Τις σχετικές εικασίες απέρριψε επίσης σήμερα το πρωί και ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ.

17:49 | 15.03.2026
Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως χτύπησε στρατηγεία των Φρουρών της Επανάστασης και των Μπασίτζ
17:48 | 15.03.2026
FT: Υπουργοί της ΕΕ θα συζητήσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Χορμούζ
17:47 | 15.03.2026
Ο Νετανιάχου επανεμφανίστηκε σε βίντεο και τρολάρει τις φήμες που τον ήθελαν νεκρό – «Πεθαίνω για καφέ»
Ο Νετανιάχου λέει ότι οι Ισραηλινοί πρέπει να βγουν από τα σπίτια τους για να πάρουν μια ανάσα καθαρού αέρα, αλλά να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια
17:47 | 15.03.2026
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Αλί Χαμενεΐ δεν ήθελε για διάδοχό του τον Μοτζταμπά γιατί δεν τον θεωρούσε έξυπνο και κατάλληλο για ηγέτη - Τι γνώριζε ο Τραμπ
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου CBS, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ενημερωθεί σχετικά από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών
Ο πατέρας και ο γιος Χαμενεΐ
Η σπάνια φωτογραφία που μοιράστηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την πριγκίπισσα Νταϊάνα για την ημέρα της μητέρας
Στην ανάρτησή ο Γουίλιαμ έγραψε: «Θυμάμαι τη μητέρα μου, σήμερα και κάθε μέρα, σκέφτομαι όλους όσους θυμούνται σήμερα κάποιον που αγαπούν, καλή Ημέρα της Μητέρας»
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την πριγκίπισσα Νταϊάνα
Αραγτσί: Άριστη η υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ – Κλειστά μόνο για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους τα Στενά του Ορμούζ
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ απείλησε πως αν χτυπηθούν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, τότε η Τεχεράνη θα πλήξει αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή
Αμπάς Αραγτσί 12
