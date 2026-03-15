Ιράν: Αποκλειστικά στο χέρι μας ο τερματισμός του πολέμου – Αδιαπραγμάτευτος όρος η αποχώρηση των ΗΠΑ από την περιοχή

Οι 3 όροι που έθεσε πρώην ανώτερος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης για το τέλος του πολέμου
Μοχσέν Ρεζάι
O πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχσέν Ρεζάι

Το μήνυμα πως δεν γίνεται να υπάρξει ασφάλεια στη Μέση Ανατολή αν δεν υποχωρήσουν τα αμερικανικά στρατεύματα και δεν κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις, έστειλε πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, Μοχσέν Ρεζάι έθεσε τους όρους του για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας πως για να γίνει αυτό, πρέπει να αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Διευκρίνισε πως το τέλος των αιματηρών συγκρούσεων που έχουν προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων αμάχων, είναι αποκλειστικά στο χέρι του Ιράν.

Ως δεύτερο όρο έβαλε την πλήρη αποζημίωση από τις ΗΠΑ για τις καταστροφές που προκάλεσε σε υποδομές, ιστορικούς χώρους και κτίρια στο Ιράν ενώ ζήτησε και εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον.

Τέλος, τόνισε πως κανένα αμερικανικό πλοίο δεν θα επιτραπεί να μπει στον Περσινό Κόλπο, επιβεβαιώνοντας τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί που δήλωσε νωρίτερα πως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

«Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν για τη ναυτιλία και κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν θα επιτραπεί να εισέλθει στον Περσικό Κόλπο, καθώς η παρουσία της Αμερικής στην περιοχή υπήρξε η κύρια αιτία της ανασφάλειας τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ασφάλεια χωρίς την αποχώρηση της Αμερικής και την ανάληψη του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ από τις χώρες της περιοχής, συγκεκριμένα από το Ιράν και το Ομάν, που βρίσκονται στις δύο πλευρές του στενού», ανέφερε αρχικά.

Το πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος είναι αποκλειστικά στο χέρι μας και θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο τερματισμού του μόνο όταν, καταρχάς, λάβουμε πλήρη αποζημίωση από την Αμερική για την καταστροφή που προκάλεσε και ζητήσουμε 100% εγγύηση ασφάλειας για το μέλλον. Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό χωρίς την αποχώρηση των Αμερικανών, επομένως, η δεύτερη προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου είναι η οριστική αποχώρηση της Αμερικής από την περιοχή του Περσικού Κόλπου»

