Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μεταφέρθηκε στη Μόσχα για χειρουργείο, λέει η Daily Mail

Ο τραυματισμένος νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μόσχα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι σύμφωνα με την Daily Mail, που επικαλείται ΜΜΕ από το Κουβέιτ.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν, μετά τη δολοφονία του στις 28 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, πληροφορίες τον ήθελαν να νοσηλεύεται σε κώμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σίνα της Τεχεράνη, έπειτα από αεροπορική επιδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ που φέρεται να στόχευσε την ιρανική ηγεσία.

Οι τραυματισμοί του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατέστησαν αναγκαία τη μεταφορά του στη Ρωσία για χειρουργική επέμβαση, η οποία –όπως μεταδίδει το κουβεϊτιανό μέσο Al-Jarida– «προσφέρθηκε προσωπικά» από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η επιχείρηση μεταφοράς του φέρεται να πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα, με τον Χαμενεΐ να επιβιβάζεται σε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ένα από τα προεδρικά παλάτια του Πούτιν, όπου υποβλήθηκε σε «επιτυχημένη» χειρουργική επέμβαση.

Ωστόσο, η πληροφορία παραμένει ανεπιβεβαίωτη, με το Al-Jarida να υποστηρίζει ότι προέρχεται από «υψηλόβαθμη πηγή κοντά στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν».