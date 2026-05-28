Μέση Ανατολή: Αναφορές για εκρήξεις στα Στενά του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είχαν γνωστοποιήσει επιχείρηση εκτόξευσης πυραύλων από το νότιο τμήμα της χώρας προς «συγκεκριμένους στόχους»
Στενά του Ορμούζ / REUTERS / Kim Soo-hyeon
Αναφορές για εκρήξεις και πιθανές εκτοξεύσεις πυραύλων προς τα Στενά του Ορμούζ από την επαρχία Μπουσέρ στο νότιο Ιράν, έγιναν το βράδυ της Πέμπτης (28/5/26).

Πριν τις αναφορές για τα Στενά του Ορμούζ, είχε γίνει γνωστό ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν πραγματοποίησαν μια επιχείρηση εκτόξευσης πυραύλων από το νότιο τμήμα της χώρας προς «συγκεκριμένους στόχους» όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars.

Το πρακτορείο πρόσθεσε ωστόσο ότι ο προορισμός των πυραύλων «δεν ήταν ακόμη σαφής».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, οι ήχοι που ακούγονται από την πλευρά της θάλασσας προκαλούνται από ανταλλαγή πυρών, σε ένδειξη προειδοποίησης προς πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, ένα «θρίλερ» είναι σε εξέλιξη, με την συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν καθώς ο Τραμπ φέρεται να δέχεται πιέσεις να μην υπογράψει. 

