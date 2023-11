Αλλάζουν τα δεδομένα για το 8χρονο κορίτσι το οποίο θεωρούσαν νεκρό μετά την επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Μπεερί στις 7 Οκτωβρίου και μάλιστα ο πατέρας του είχε δηλώσει ανακουφισμένος γιατί δεν υπέφερε από βασανιστήρια.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι ισραηλινές αρχές σε συνομιλία που είχαν με τους γονείς της 8χρονης Εμιλι Χαντ αποκάλυψαν πως είναι όμηρος της Χαμάς και είναι πολύ πιθανόν να βρίσκεται στη Γάζα.

Ο πατέρας της πριν από λίγες ημέρες με δάκρυα στα μάτια μιλούσε στο CNN για τον χαμό της, ωστόσο δήλωνε «ανακουφισμένος» που η κόρη του δε θα ζούσε τα βασανιστήρια της Χαμάς.

Η μεγαλύτερη αδερφή της Έμιλι, Νάταλι Χαντ, δήλωσε στον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Channel 12: «Μας είπαν ότι είχε δολοφονηθεί. Ήμασταν σε πένθος. Στις 31 Οκτωβρίου, μας είπαν ότι ήταν πολύ πιθανό να την είχαν απαγάγει».

Ερωτηθείσα αν είχε κάτι που ήθελε να πει στην Έμιλι σε περίπτωση που την άκουγε, είπε: «Θέλω να σου πω ότι κάνουμε τα πάντα για να σε φέρουμε σπίτι. Ξέρουμε ότι σε κρατούν όμηρο. Σε αγαπάμε πάρα πολύ και μας λείπεις».

Η Νάταλι πρόσθεσε πως Ισραηλινοί αξιωματούχοι της είπαν ότι η φίλη της Έμιλι και η μητέρα της, στο σπίτι της οποίας είχε διανυκτερεύσει εκείνο το μοιραίο βράδυ, ήταν επίσης πιθανό να είναι όμηροι της Χαμάς.

The Irish Embassy in Israel has confirmed that the Irish-Israeli girl Emily Hand is now believed to have been abducted and not murdered by Hamas during the attacks of 7 October as originally thoughthttps://t.co/RjaQHXwIYF