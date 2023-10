Τραγικές είναι οι στιγμές που περνούν οι κάτοικοι στη Γάζα από το σφυροκόπημα των Ισραηλινών.

Αργά το απόγευμα της Κυριακής χτυπήθηκαν από τους Ισραηλινούς με πυραύλους οι εγκαταστάσεις δίπλα στο νοσοκομείο Al Quds στη Γάζα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, όπως και στο νοσοκομείο… Υπολογίζεται ότι το νοσοκομείο φιλοξενεί 14.000 άτομα, καθώς έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε καταυλισμό των άστεγων Παλαιστινίων.

Reports suggest that the attacks near Al-Quds Hospital in Gaza continue, and despite earlier orders to evacuate, there has been no progress in the evacuation process. This situation underscores the ongoing challenges faced by healthcare facilities in conflict zones.#Gaza… pic.twitter.com/zzpVZDq1PT