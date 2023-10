Στη Μέση Ανατολή τα τύμπανα του πολέμου ηχούν από το Σάββατο και η περιοχή φλέγεται από τον πόλεμο του Ισραήλ με τους τρομοκράτες της Χαμάς, αλλά όλα δείχνουν ότι ο ήχος τους θα γίνει ακόμα πιο εκκωφαντικός και το λουτρό αίματος θα μεγαλώσει, καθώς το Τελ Αβίβ είναι έτοιμο για τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα.

Οι Ισραηλινοί κάνουν τις τελευταίες ετοιμασίες πριν τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση κατά των τρομοκρατών της Χαμάς που προκάλεσαν μια τρομακτική ανάφλεξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά την επίθεση του Σαββάτου (7.10.2023) κατά του Ισραήλ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «σαρωτική» την χερσαία επιχείρησh, ενώ το Ισραήλ συγκεντρώνει χιλιάδες εφέδρους και ειδικές μονάδες στα σύνορα με τη Γάζα και ετοιμάζεται ολοταχώς για την επίθεση κατά της Χαμάς στην περιοχή αυτή της Μέσης Ανατολής.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε εξασφαλίσει την έγκριση της Βουλής για την αύξηση στον αριθμό των εφέδρων, από 300.000 σε 360.000. Την ίδια στιγμή στα σύνορα με τη Γάζα έχουν ήδη λάβει θέσεις τουλάχιστον 35 τάγματα πεζικού και είναι έτοιμα για το νέο κύκλο του πολέμου με τη Χαμάς, που όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει σύντομα.

Η πολεμική αεροπορία και το πυροβολικό του Ισραήλ σφυροκόπησε θέσεις της Χαμάς στην περιοχή, προετοιμάζοντας το έδαφος για το πεζικό.

Τις τελευταίες ώρες, η ισραηλινή αεροπορία έχει επικεντρώσει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή Al Furqan, η οποία θεωρείται ότι είναι στρατηγείο της Χαμάς στη Μέση Ανατολή και από εκεί ενορχηστρώθηκε και καθοδηγήθηκε η επίθεση των τρομοκρατών της Παλαιστινιακής οργάνωσης.

Κατακλύζονται τα νοσοκομεία

Τα νοσοκομεία στη Γάζα όπως το Αλ Σίφα έχουν κατακλυστεί από τραυματίες. «Η κατάσταση είναι καταστροφική», προειδοποιούν οι τοπικές αρχές.

Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας προειδοποίησε ότι η έλλειψη ιατρικών εφοδίων και φαρμάκων θα οδηγούσε σε μια «καταστροφική κατάσταση» στον θύλακα όπου ζουν περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Τα οκτώ νοσοκομεία «δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών», ανέφερε.

Από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το νοσοκομείο Μπέιτ Χανούν, στα βόρεια και προκλήθηκαν ζημιές στην κλινική νεογνολογίας του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

Τουλάχιστον 900 νεκροί και 4.600 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων που έχουν εξαπολύσει από το Σάββατο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στην υπό πολιορκία Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το βράδυ τη Τρίτης υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Στη σχετική ενημέρωση, υπογραμμίζεται ότι μεταξύ των νεκρών είναι 260 παιδιά και 230 γυναίκες.

Μπαράζ ρουκετών της Χαμάς στην πόλη Ασκελόν

Η Χαμάς έστειλε τελεσίγραφο το μεσημέρι της Τρίτης ότι θα βομβαρδίσει στις 17:00 το απόγευμα την πόλη Ασκελόν του Ισραήλ και ζήτησε από τον κόσμο να εγκαταλείψει την περιοχή. Και έκανε πράξη την απειλή της, καθώς εξαπέλυσε μπαράζ ρουκετών κατά της πόλης.

Η αντιαεροπορική ασπίδα του Ισραήλ αναχαίτισε την συντριπτική πλειοψηφία των ρουκετών, αλλά πολλές χτύπησαν την πόλη. Μάλιστα πληροφορίες ανέφεραν ότι χτυπήθηκε και ένα ξενοδοχείο.

Hamas launched 100 rockets at the southern Israeli city of Ashkelon.



Many rockets have landed in residential areas, & one rocket even targeted the hotel building where international journalists…: @deepduttajourno reports from ground zero. pic.twitter.com/zHuBBqfcMx — TIMES NOW (@TimesNow) October 10, 2023

Σειρήνες ήχησαν και στο Τελ Αβίβ. Λίγο μετά ρουκέτες ρίχτηκαν προς το Ισραήλ και από το Λίβανο. Την ευθύνη ανέλαβε η Χαμάς.

Αποκεφάλισαν και έκαψαν ζωντανά βρέφη

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από σημεία του Ισραήλ όπου οι τρομοκράτες της Χαμάς είχαν κάνει επιθέσεις.

Τα όσα έγιναν ξεπερνούν την ανθρώπινη φαντασία. Τρομοκράτες της Χαμάς αποκεφάλισαν και έκαψαν ζωντανά βρέφη στο κιμπούτς Κφαρ Αζα στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με βρετανίδα ανταποκρίτρια στο κιμπούτς βρέθηκαν αποκεφαλισμένα πτώματα μικρών παιδιών από τρομοκράτες της Χαμάς, τα οποία ανακάλυψε ο ισραηλινός στρατός όταν πλησίασε και βρήκε «αναποδογυρισμένα παιδικά κρεβάτια».

Photos emerge of Jewish children burned alive by Hamas.



Never again is now. pic.twitter.com/CPjQQGTmj1 — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 10, 2023

“The Israeli soldiers discovered babies with heads cut off”



Hamas beheaded babies.



pic.twitter.com/c3svc2nvpC — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 10, 2023

Οι μαχητές της Χαμάς «πραγματοποίησαν μια σφαγή» στο Κφαρ Αζά, στο νότιο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια των επιθέσεών τους το Σαββατοκύριακο, κατά την οποία γυναίκες, παιδιά, νήπια και ηλικιωμένοι «σφαγιάστηκαν βάναυσα με τον τρόπο δράσης του ISIS», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF) στο CNN την Τρίτη.

Ο Ισραηλινός στρατός μπήκε στο κιμπούτς και ανακάλυψε εκεί ένα αληθινό μακελειό και ένα ρεσιτάλ απίστευτης κτηνωδίας από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

🇮🇱 “Traces of fighting in bedrooms, living rooms – everywhere.”

This is what one of the houses in the Israeli kibbutz (settlement) of Kfar Aza near the Gaza Strip looks like. There has been intense fighting here between Hamas militants and the Israeli army. pic.twitter.com/1LaT2rnc0o — Mikhail Kulakov (@mikkulakov) October 10, 2023

Dead bodies and destruction in Kfar Aza, one of the communities in southern Israel worst affected by the Hamas attack pic.twitter.com/d39Tz9pBW2 — Secunder Kermani (@SecKermani) October 10, 2023

Το μόνο παρήγορο ήταν πως οι στρατιώτες βρήκαν τρομαγμένο, αλλά ζωντανό ένα μικρό σκυλάκι και το έσωσαν.

Σφαγή και στο Κιμπούτς Μπεερί

ΜΚΟ αποκάλυψε και άλλη μια σφαγή, καθώς ανακοίνωσε ότι η Χαμάς σκότωσε «πάνω από 100» ανθρώπους μόνο στο κιμπούτς Μπεερί, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ζάκα.

«Υπήρχαν πάρα πολλοί, περισσότεροι από 100» νεκροί, είπε ο εκπρόσωπος Μότι Μπουκτζίν.

Οι άνδρες της Χαμάς «πυροβόλησαν τους πάντες, δολοφόνησαν παιδιά, μωρά, ηλικιωμένους, όλους εν ψυχρώ», πρόσθεσε.

Στήριξη σε Ισραήλ από Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι συζήτησε για την υποστήριξη στο Ισραήλ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη συνάντηση με τις ομάδες εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ «για να κατευθύνει τα επόμενα βήματα», ενώ οι ΗΠΑ αυξάνουν την στρατιωτική τους βοήθεια προς το Τελ Αβίβ.

Λίγο μετά σε διάγγελμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ τάχθηκε στο πλευρό του Ισραήλ

«Αυτό είμαι μια πράξη απόλυτου κακού», δήλωσε ο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 14 Αμερικανοί σκοτώθηκαν στην επίθεση που άφησε πίσω της εκατοντάδες νεκρούς. Αμερικανοί πολίτες είναι μεταξύ αυτών που κρατούνται από τη Χαμάς μετά την επίθεσή της, πρόσθεσε.

«Τουλάχιστον 14 Αμερικανοί πολίτες έχουν σκοτωθεί και ξέρουμε πλέον ότι Αμερικανοί πολίτες βρίσκονται ανάμεσα σε αυτούς που κρατούνται από τη Χαμάς».

Οι επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ είναι το «απόλυτο κακό», επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος κάνοντας λόγο για ειδήσεις που «συγκλονίζουν», για «σκοτωμένα βρέφη, ολόκληρες οικογένειες που σφαγιάστηκαν».

«Αυτή την ώρα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ», είπε ο Τζο Μπάιντεν.

Νεκρά δυο υψηλόβαθμα μέλη της Χαμάς

Δύο μέλη της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές στη Χαν Γιούνις στη νότια Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ένας αξιωματούχος της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης. Πρόκειται για τους Τζαουάντ Αμπού Σαμάλα και Ζακάρια Αμπού Μααμάρ. Ο πρώτος μάλιστα είναι και ο θησαυροφύλακας της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε τον Αμπού Σαμάλα και τον Αμπού Μααμάρ σε επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Ακούγαμε τα ουρλιαχτά»

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο φεστιβάλ ρέιβ μουσικής στη Γάζα, όπου επιτέθηκαν τρομοκράτες της Χαμάς και προκάλεσαν μακελειό.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς και είδαμε αλεξιπτωτιστές στον ουρανό. Μετά από 15 λεπτά άρχισαν να πυροβολούν συνεχώς προς το μέρος μας. Τρέξαμε στο δάσος και παραμείναμε εκεί για 9 ώρες. Προσευχόμασταν, σωθήκαμε», δήλωσε στο Live News η Αμίτ, που σώθηκε από το αιματοκύλισμα στο πάρτι στο Ισραήλ.

«Ακούγαμε όμως τα ουρλιαχτά των φίλων μου και ανθρώπων που δεν ζουν σήμερα. Κανείς δεν ξέρει που είναι οι φίλοι μας. Τρεις ξέρουμε ότι τους δολοφόνησαν», είπε η ίδια.

Βρέθηκαν 30 αγνοούμενοι

Οι δυνάμεις του Ισραήλ βρήκαν 30 αγνοούμενους κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Μια ομάδα από 16 Ισραηλινούς και 14 άτομα από την Ταϊλάνδη βρέθηκαν κοντά στο Ein Hashlosha, στο Ισραήλ, όπως ανέφεραν οι Times of Israel.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ τους περισυνέλεξαν ζωντανούς και καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τον στρατό.

Επίθεση Ερντογάν σε ΗΠΑ

Το μενού είχε και επίθεση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Τουρκίας κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ για την αποστολή αεροπλανοφόρου στα ανοικτά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι θα εξαπολύσει επίθεση που θα προκαλέσει αιματοχυσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν είχε ανακοινώσει την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ στέλνουν στην περιοχή το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford συνοδεία ναυτικής δύναμης.

«Τι θα κάνει το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στα ανοικτά του Ισραήλ, γιατί έρχεται; Τι θα κάνουν τα πλοία που το συνοδεύουν και τα αεροσκάφη που μεταφέρει; Θα πλήξουν τη Γάζα και τα περίχωρά της, προκαλώντας μεγάλη αιματοχυσία εκεί», είπε ο Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Άγκυρα με τον καγκελάριο της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ.

Ο Ερντογάν είναι φυσικά χολωμένος μετά την πρόσφατη κατάρριψη τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) από τις αμερικανικές δυνάμεις στη βόρεια Συρία και χθες Δευτέρα είχε προαναγγείλει πως δεν θα την αφήσει αναπάντητη.

Το θρίλερ με την Shani Louk

Μέσα σε όλα ένα απίστευτο θρίλερ είναι σε εξέλιξη στο Ισραήλ με τη 30χρονη Shani Louk η οποία φερόταν να δολοφονήθηκε με φριχτό τρόπο από τη Χαμάς στο φεστιβάλ μουσικής στη Γάζα.

Η μητέρα της Shani Louk, που μεγάλωσε στο Ισραήλ, αλλά έχει γερμανικό διαβατήριο και έμενε στη χώρα της Ευρώπης, είπε σήμερα ότι η κόρη της δεν πέθανε.

Είναι τραυματισμένη αλλά ζωντανή από την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς.