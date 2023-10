Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει ότι ισραηλινά άρματα μάχης βρίσκονται στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, ενώ σήμερα (30.10.2023) ο Στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σαρωτικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Επιπλέον, το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει ότι εκεί κεντρικός δρόμος είναι αποκομμένος, την ώρα που στη Λωρίδα της Γάζας σημειώνονται σφοδρές μάχες ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τους μαχητές της Χαμάς.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν «δεκάδες» μαχητές στη διάρκεια επιχειρήσεων χθες Κυριακή το βράδυ στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία βομβαρδίζεται συνεχώς μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Η Χαμάς έκανε λόγο από την πλευρά της για «σφοδρές μάχες» στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας για τρίτη συνεχή νύκτα, αφού το Ισραήλ αύξησε και διεύρυνε τις χερσαίες επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακα.

Live εικόνα από τη Γάζα:

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι «στρατεύματα σκότωσαν δεκάδες τρομοκράτες που είχαν κλειστεί σε κτίρια και σήραγγες και οι οποίοι προσπάθησαν να τους επιτεθούν».

Ένα αεροσκάφος οδηγούμενο από στρατεύματα που βρίσκονταν επί του πεδίου στοχοθέτησε κτίριο στο εσωτερικό του οποίου υπήρχαν «περισσότεροι από 20 τρομοκράτες της Χαμάς», επεσήμανε η ίδια πηγή.

Εξάλλου άλλο αεροσκάφος έπληξε χώρο εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων στον τομέα όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο αλ Άζχαρ.

Το αλ Άζχαρ βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Γάζας και στο επίκεντρο των επιθέσεων του Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου.

Εξάλλου ο ισραηλινός στρατός σημείωσε ότι τις τελευταίες 24 ώρες έπληξε «περισσότερους από 600 στόχους» στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους «αποθήκες όπλων, δεκάδες θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων, καθώς και κρησφύγετα (…) που χρησιμοποιεί η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς».

#WATCH : The Israeli forces bulldozer removes and confiscates the Horse Roundabout, a landmark in the city of Jenin, and violent confrontations occur in the vicinity of Jenin Governmental Hospital. #WestBank #Palestine #GazaUnderAttack #WestBankUnderAttack #Israel #GazaWar… pic.twitter.com/jp8Hjpcrjy