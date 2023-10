Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες το συγκινητικό βίντεο που δείχνει την Ισραηλινή στρατιωτικό, η οποία ήταν όμηρος της Χαμάς, να συναντά ξανά τη γιαγιά της.

Η στρατιωτικός Όρι Μεγκιντίς (Ori Megidish) ήταν όμηρος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωσε ο στρατός του Ισραήλ, σε χθεσινή νυχτερινή του επιχείρηση.

Πλέον, βρίσκεται στο σπίτι της με την οικογένειά της…

BREAKING:



Private Ori Megidish is the first hostage rescued by the Israeli Army during their ground operation in the Gaza Strip.



The Israeli soldier was captured on October 7th and taken to Gaza.



This video shows her being reunited with her grandmother who was worried sick. pic.twitter.com/qIuYH6Ol08