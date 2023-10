Οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει μια σειρά βαλλιστικών και cruise πυραύλων κατά του Ισραήλ, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά των IDF, με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο των χρηματοδοτούμενων από το Ιράν ανταρτών της Υεμένης να δηλώνει ότι «οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι το Ισραήλ να σταματήσει τις δικές του στη Γάζα».

Ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς συνεχίζει για 25η ημέρα να συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή και τα μέτωπα να συνεχίζουν να ανοίγουν, καθώς οι Χούθ έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά επιθέσεων κατά του Τελ Αβίβ σήμερα, στηρίζοντας ανοιχτά τους ισλαμιστές που ελέγχουν τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου των ανταρτών της Υεμένης αλλά και του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, είναι χαρακτηριστικές. Οι Χούθι χρηματοδοτούνται από το Ιράν και χρησιμοποιούν αντίστοιχο ιρανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Διαχρονικά, είναι σε πόλεμο με τη Σαουδική Αραβία και τώρα παίρνουν το μέρος της Χαμάς στον πόλεμο κατά του Ισραήλ.

Ο στρατιωτικό εκπρόσωπος των Χούθι έκανε λόγο για 3 επιθέσεις σήμερα κατά του Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους, cruise πυραύλους και drones. Το Ισραήλ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σήμερα το αντιπυραυλικό σύστημα Arrow για να τους αναχαιτίσει.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου των Χούθι:

BREAKING: Military spokesman for Yemen's Houthi rebels says that they launched a number of ballistic and cruise missiles at Israel today, adding that these attacks will continue until Israel stops attacking Gaza



The spokesman says that this is the 3rd Houthi attack on Israel pic.twitter.com/js4CDsuMvZ — Faytuks News Δ (@Faytuks) October 31, 2023

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης και του στρατού του Ισραήλ συζητούν για το πώς θα απαντήσουν στις επιθέσεις των Χούθι.

Israeli Defense and Government Officials are currently discussing Response Options to the Ballistic and Cruise Missile Attack earlier today on Southern Israel by the Houthis in Yemen. — OSINTdefender (@sentdefender) October 31, 2023

Ιρανός ΥΠΕΞ: Οι φιλοϊρανικές οργανώσεις στην περιοχή δεν μπορούν να παραμείνουν «σιωπηλές» απέναντι στο πόλεμο

Ο Αμίρ Αμπντολαχιάν προειδοποίησε σήμερα από το Κατάρ ότι οι ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις στην περιοχή δεν μπορούν να παραμείνουν «σιωπηλές» απέναντι στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς, τονίζοντας ότι είναι επείγον ζήτημα ο τερματισμός του πολέμου.

«Είναι φυσικό ότι οι αντιστασιακές οργανώσεις δεν θα παραμείνουν σιωπηλές απέναντι στα εγκλήματα» που διαπράττονται στο παλαιστινιακό έδαφος της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν κατά την επίσκεψή του στη Ντόχα.

«Δεν θα ακούσουν τις συμβουλές κανενός, άρα πρέπει να εκμεταλλευθούμε την τελευταία πολιτική ευκαιρία για να τερματίσουμε τον πόλεμο», είπε, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών μετά την συνάντησή του με τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίν μπεν Χαμάντ Αλ-Θάνι.

#BREAKING: Israel intercepted a missile launched by Houthi terrorists towards Eilat using the arrow missile defence system pic.twitter.com/MbiJrciXVb — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 31, 2023

Οι δηλώσεις του συμπίπτουν με την αύξηση των επιθέσεων των ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από την Ισλαμική Δημοκρατία στην περιοχή κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ, που κατηγορούνται ότι υποστηρίζουν το εβραϊκό κράτος στον πόλεμο κατά της Χαμάς μετά τις πρωτοφανούς αγριότητας επιθέσεις της κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

The Houthi Terrorist Group in Yemen has announced that they launched a number of Ballistic and Land-Attack Cruise Missiles earlier today at Southern Israel, further stating that this is their Third Attack against Israel and that they are prepared to conduct more in the coming… pic.twitter.com/hMZW9jbHm4 — OSINTdefender (@sentdefender) October 31, 2023

Στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, οι ανταλλαγές πυρών με την λιβανική Χεζμπολάχ, ένα από τα ισχυρότερα ένοπλα φιλοϊρανικά κινήματα στην περιοχή, είναι καθημερινές, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για γενίκευση της σύρραξης.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν δεχθεί 14 επιθέσεις στο Ιράκ και 9 στην Συρία κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Στην Ντόχα, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε και με τον καταριανό ομόλογό του Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν Αλ-Θάνι, ο οποίος απηύθυνε επίσης προειδοποίηση για επέκταση της σύρραξης και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων QNA.

Το Κατάρ και το Ιράν είναι ένθερμοι υποστηρικτές της παλαιστινιακής υπόθεσης και διατηρούν σχέσεις με την Χαμάς.

Το εμιράτο φιλοξενεί την μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Μέση Ανατολή και στεγάζει παράλληλα το πολιτικό γραφείο της Χαμάς και τον αρχηγό της Ισμαΐλ Χανίγε.

Μετά την Ντόχα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν θα επισκεφθεί αύριο την Αγκυρα για να συζητήσει την σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και του Ιράν θα έχουν επίσης συνομιλίες για «τις διμερείς σχέσεις και άλλα περιφερειακά θέματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.