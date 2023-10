«Βίαιες» εκρήξεις ακούγονται στο Τελ Αβίβ το μεσημέρι της Τρίτης (31.10.2023) σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Μέσης Ανατολής, καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς βρίσκεται στην 25η ημέρα του και οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν το σφυροκόπημα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με το EHA News, σημειώθηκαν «βίαιες» εκρήξεις στο κέντρο του Τελ Αβίβ ενώ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως συγκρούονται με δυνάμεις της Χαμάς μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, ανοιχτό είναι και το μέτωπο στα σύνορα με τον Λίβανο, με τις IDF να ανακοινώνουν ότι «έπληξαν τρομοκράτες».

«Πριν από λίγο, στρατιώτες των IDF έπληξαν μια τρομοκρατική ομάδα που σχεδίαζε να εκτοξεύσει αντιαρματικούς πυραύλους προς το ισραηλινό έδαφος.

Επιπλέον, αντιαρματικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σε δύο στρατιωτικές θέσεις των IDF κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Ο Ισραηλινός Στρατός μεταβαίνει προς τις εστίες πυρκαγιάς.

Επίσης, μετά την αρχική αναφορά σχετικά με τις σειρήνες που ήχησαν στη Μετούλα, δύο αποτυχημένες εκτοξεύσεις που εντοπίστηκαν από τον Λίβανο δεν πέρασαν στο Ισραήλ. Το πυροβολικό του Ισραηλινού Στρατού χτυπά αυτή τη στιγμή στον Λίβανο», ήταν το μήνυμα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Telegram, όπως το μετέδωσε ο βρετανικός Guardian.

#BREAKING

Violent explosions are occurring in the city of Tel Aviv, Israel. — EHA News (@eha_news) October 31, 2023

#BREAKING

Israeli Army: We are engaged in violent clashes with Hamas in the Gaza Strip — EHA News (@eha_news) October 31, 2023

Πλάνα από τις επιχειρήσεις του Ισραήλ μέσα στη Γάζα

Massive Israeli airstrikes against northern Gaza continue. pic.twitter.com/1HooDErGC6 — Trey Yingst (@TreyYingst) October 31, 2023

IDF releases footage of the ground operation in the Gaza Strip pic.twitter.com/WA1ngIOZZb — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2023

BREAKING:



Incoming reports of larger number of Israeli ground forces entering the Gaza Strip@IDFSpokesperson Daniel Hagari doesn't confirm but says:



"In recent hours, combined forces of the IDF, led by ground forces, are conducting fierce battles deep in Gaza territory" pic.twitter.com/RtcafyqK2G — Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2023

Ταυτοποιήθηκε ακόμα μια όμηρος της Χαμάς

Η νεαρή κοπέλα με τα τραύματα και το ματωμένο παντελόνι που έμπαινε παρά τη θέλησή της σε τζιπ της Χαμάς, όταν ξέσπασε ο πόλεμος εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ταυτοποιήθηκε και είναι η 19χρονη Naama Levy, μια φοιτήτρια Χημείας που είχε πρόσφατα ξεκινήσει καριέρα στον ισραηλινό στρατό.

Ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν σε όλο τον πλανήτη από την ημέρα του ξεσπάσματος του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ήταν το βίντεο με τη συγκεκριμένη κοπέλα να είναι με δεμένα χέρια, ματωμένο παντελόνι και εμφανώς φοβισμένη να σπρώχνεται από έναν ένοπλο μέσα σε ένα τζιπ της οργάνωσης.

This is Naama Levy (19 years old). She studied diplomacy and chemistry, plays tennis in her free time and recently started her military service in the IDF.



Friends describe Naama as a strong, cheerful woman and good friend who can make everyone laugh.



She was kidnapped by… pic.twitter.com/rSiGXnXqwG — Never Forget October 7 Massacre (@October_7_2023) October 31, 2023

Πριν από λίγες ημέρες, είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο της 19χρονης, στο οποίο φαίνεται η ίδια να χορεύει και να είναι κεφάτη, αρκετό καιρό πριν βρεθεί αιχμάλωτη στα χέρια των ισλαμιστών της Χαμάς.

Ο επίσημος αριθμός των ομήρων της Χαμάς ανέρχεται στους 240 πλέον. Κανείς δεν γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκονται, αφού τα τούνελ των ισλαμιστών στη Λωρίδα της Γάζας είναι για την προστασία των μελών της οργάνωσης και όχι για τους άμαχους, όπως παραδέχθηκε κυνικά ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε το αντιπυραυλικό σύστημα Arrow για πρώτη φορά στον πόλεμο

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ, ανακοίνωσε ότι το Arrow αναχαίτισε εχθρικό πύραυλο εδάφους – εδάφους, ο οποίος φαίνεται πως εκτοξεύτηκε από περιοχή κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα και πιθανώς από την Υεμένη, για πρώτη φορά από την έναρξη των συγκρούσεων με τη Χαμάς.

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ ανέφερε ότι τα συστήματα ανίχνευσης του Arrow εντόπισαν την τροχιά του πυραύλου που εκτοξεύτηκε από την Ερυθρά Θάλασσα προς τη χώρα και τον κατέρριψαν.

חיל האוויר סיכל איום אווירי במרחב ים סוף; לראשונה מתחילת המלחמה – יירוט מבצעי של מערכת ההגנה לטווח רחוק ״חץ״



טיל קרקע-קרקע ששוגר לשטח מדינת ישראל ממרחב ים סוף, יורט בהצלחה על ידי מערכת ההגנה לטווח רחוק ״חץ״. pic.twitter.com/hE9Meh94Id — Israeli Air Force (@IAFsite) October 31, 2023

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, μια χώρα που έχει ακτές στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν «τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» (drones) προς το Ισραήλ, ως απάντηση στους βομβαρδισμούς του εναντίον της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.