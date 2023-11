Στην Τουρκία βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και είχε κρίσιμη συνάντηση με τον Χακάν Φιντάν στην Αγκυρα.

Η Τουρκία είναι ο τελευταίος σταθμός του ταξιδιού ταξιδιού του Άντονι Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή την ώρα που κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Γάζα.

Στα βασικά θέματα της συζήτησης του Άντονι Μπλίνκεν με τον Χακάν Φιντάν το παλαιστινιακό, τα F-16, η Συρία αλλά και το θέμα της Σουηδίας, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Να σημειωθεί ότι ο Μπλίνκεν δεν αναμένεται να συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει καταδικάσει έντονα τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τις « εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Μάλιστα το περασμένο Σάββατο ο Ερντογάν είχε πει ότι διακόπτει κάθε επαφή με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης έφτασε στην Αγκυρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (5.11.2013).

Τον Μπλίνκεν υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία Τζέφρι Φλέικ, η γενική διευθύντρια του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αρμόδια για τις διμερείς πολιτικές υποθέσεις με τις ΗΠΑ πρέσβειρα Γιαπράκ Μπαλκάν και άλλοι αξιωματούχοι.

