«Έχουμε σπάσει τις πρώτες γραμμές άμυνας της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας», ισχυρίζεται το Ισραήλ ενώ ολοκληρώνεται η 26η ημέρα του πολέμου εναντίον των τρομοκρατών στην περιοχή, που συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή και έχει στρέψει όλα τα βλέμματα εκεί, καθώς παίζονται οι ζωές των αμάχων.

«Η χερσαία επιχείρηση προχωρά όπως είχε προγραμματιστεί», δήλωσε σήμερα (1.11.2023) εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, εξηγώντας ότι επιχειρησιακά οι IDF έχουν σπάσει τις πρώτες γραμμές άμυνας της Χαμάς και συνεχίζουν μέχρι την ολοκληρωτική εξάλειψη της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Πράγματι, το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα της Γάζας με τις μηχανές στο φουλ και μάλιστα, σήμερα ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε άλλο ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, στον νέο βομβαρδισμό που πραγματοποίησε στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια.

«Ο στρατός, υπό τις οδηγίες των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, εξουδετέρωσαν με μαχητικό αεροσκάφος τον Muhammad Atzar, επικεφαλής του αντιαρματικού συστήματος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για όλα τα αντιαρματικά συστήματα στις διάφορες ταξιαρχίες στη Λωρίδα της Γάζας», ανακοίνωσαν οι IDF.

צה״ל בהכוונת מודיעין אמ"ן ושב"כ, חיסל את מחמד עצאר, ראש מערך הנ״ט של ארגון הטרור חמאס באמצעות מטוס קרב. במסגרת תפקידו, עצאר היה אחראי על כלל מערכי הנ״ט בחטיבות השונות ברצועת עזה, ניהל את הכוח בשגרה וסייע בהפעלתו בחירום >> pic.twitter.com/DdTi33x0zL — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 1, 2023

Παράλληλα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι έχουν στην κατοχή τους συνομιλία μεταξύ διοικητών της Χαμάς, με τη συμμετοχή του διοικητή του Ινδονησιακού Νοσοκομείου της περιοχής, η οποία αποδεικνύει «τον κυνισμό των τρομοκρατών όσον αφορά τη χρήση των ανθρωπιστικών πόρων στη Λωρίδα της Γάζας», δηλαδή ότι τους εκμεταλλεύονται.

«Η Χαμάς κλέβει καύσιμα από τα νοσοκομεία της Γάζας. Στον παρακάτω διάλογο, προϊόν υποκλοπής, ένας διοικητής της Χαμάς αναφέρει επανειλημμένα ότι παίρνουν καύσιμα από τα αποθέματα του νοσοκομείου και επιβεβαιώνει ότι η Χαμάς ελέγχει τη διανομή τους στη Γάζα, δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των τρομοκρατών έναντι των αμάχων», αναφέρει επίσης το Ισραήλ.

Hamas is stealing fuel from Gaza hospitals.

In this intercepted phone call, a Hammas commander repeatedly alludes to Hamas taking fuel from the hospital's stocks and confirms that Hamas controls fuel distribution in Gaza, prioritizing terrorist needs over civilian needs. pic.twitter.com/slAr4NM9f2 — Israel War Room (@IsraelWarRoom) November 1, 2023

Τα μέλη της Χαμάς μπορούν να επιλέξουν «εάν θα πεθάνουν ή αν θα παραδοθούν άνευ όρων» δήλωσε απόψε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ. «Ο εχθρός έχει μόνο δύο επιλογές, να πεθάνει ή να παραδοθεί άνευ όρων, δεν υπάρχει τρίτη επιλογή», είπε ο Γκάλαντ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Τελ Αβίβ.

Palestinians conduct a search and rescue operation after Israeli airstrikes in the last 24 hours at Jabalia refugee camp in Gaza City ⤵️ pic.twitter.com/XAbjdATHJL — Anadolu English (@anadoluagency) November 1, 2023

Παράλληλα, η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι 7 όμηροι σκοτώθηκαν από τον χθεσινό βομβαρδισμό της Τζαμπαλίγια, με τον ηγέτη των τρομοκρατών, Ισμαΐλ Χανιγιέ, να «παίζει» το συγκεκριμένο «χαρτί» και να δηλώνει ότι οι Ισραηλινοί όμηροι αντιμετωπίζουν τον θάνατο και τον όλεθρο όπως οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα.

Όσον αφορά τους ομήρους, δεν υπήρξε σήμερα κάτι νεότερο από τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωσή τους, παρά μόνο το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, όπου στην Αίγυπτο πέρασαν 76 Παλαιστίνιοι τραυματίες και 335 κάτοχοι ξένων διαβατηρίων. Το πέρασμα αναμένεται να ανοίξει και πάλι αύριο.

ΗΠΑ: «Απίστευτα αποσταθεροποιητικές» οι βιαιότητες των Ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατήγγειλαν σήμερα τις βιαιότητες που διαπράττουν Ισραηλινοί έποικοι σε βάρος των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, λέγοντας ότι είναι «απίστευτα αποσταθεροποιητικές» και προέτρεψε το Ισραήλ να τις καταστείλει.

The Al-Qassam Brigades of Hamas have released Footage from today near the Zeitoun Neighborhood in the Northern Gaza Strip which appears to show the Destruction of a Israeli “Namer” Heavy Armored Personnel Carrier as a result of an Ambush using multiple Rocket-Propelled Grenade… pic.twitter.com/bPPDnYXYzm — OSINTdefender (@sentdefender) November 1, 2023

Οι επιθέσεις εποίκων στην Δυτική Όχθη είναι «απίστευτα αποσταθεροποιητικές και αντιπαραγωγικές για την ασφάλεια μακροπρόθεσμα του Ισραήλ, εκτός του ότι είναι, βέβαια, εξαιρετικά ζημιογόνες για τους Παλαιστίνιους που ζουν στην Δυτική Όχθη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ, Μάθιου Μίλερ, στους δημοσιογράφους.

«Τους στείλαμε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα: Αυτό είναι απαράδεκτο, πρέπει να σταματήσει και οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν», δήλωσε ο Μίλερ, αναφερόμενος στις συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της ισραηλινής κυβέρνησης.

Παλαιστινιακό έδαφος, κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967, η Δυτική Όχθη μαστίζεται από μια κλιμάκωση της βίας από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη φονική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της ισλαμιστικής Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Η Δυτική Όχθη είναι το πεδίο πολλών επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, βιαιοπραγιών Ισραηλινών εποίκων κατά του παλαιστινιακού λαού και παλαιστινιακών επιθέσεων κατά των εβραϊκών οικισμών και των ισραηλινών δυνάμεων.

Περισσότεροι από 125 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από πυρά στρατιωτών ή Ισραηλινών εποίκων από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Στην Άγκυρα την Κυριακή ο Μπλίνκεν – Η Τουρκία περιμένει την Αίγυπτο για βοήθεια στη Ράφα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, αναμένεται την Κυριακή στην Άγκυρα, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές. Αξιοσημείωτο είναι ότι προηγήθηκε η επίσκεψη του Ιρανού προέδρου, Εμπραχίμ Ραΐσι.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εντάσσεται στο πλαίσιο της δεύτερης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα ταξιδέψει στο Ισραήλ, όπου θα έχει διαβουλεύσεις με την ισραηλινή κυβέρνηση σχετικά με τις εξελίξεις στον πόλεμο με τη Χαμάς.

Παράλληλα, η Τουρκία περιμένει το πράσινο φως από τις αιγυπτιακές Αρχές για να λειτουργήσει τα κινητά νοσοκομεία της στη Ράφα, στα σύνορα μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, ώστε να νοσηλευτούν εκεί Παλαιστίνιοι τραυματίες, ανέφερε απόψε ο Τούρκος υπουργός Υγείας.

«Έχουμε κάνει τις αναγκαίες προετοιμασίες για την εγκατάσταση είκοσι νοσοκομείων εκστρατείας στο αεροδρόμιο της Ελ Αρίς, σε έναν τομέα κοντά στη Ράφα», έγραψε ο Φαχρετίν Κοτζά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Διατηρούμε στενές επαφές με τα υπουργεία Υγείας της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης για αυτόν τον σκοπό. Αναμένουμε να μας εγγυηθούν την ασφάλειά μας και να δοθούν οι άδειες», πρόσθεσε.

Hamas attack against Israeli soldiers in Gaza Strip.



Textbook Ukraine war tactic. pic.twitter.com/Gm8cDPPKZk — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 1, 2023

Η Τουρκία, παραδοσιακός σύμμαχος των Παλαιστινίων, ανέβασε τους τόνους πρόσφατα εναντίον του Ισραήλ και καταδίκασε τους βομβαρδισμούς εναντίον του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα. Έχει ήδη στείλει στο αεροδρόμιο Ελ Αρίς της Αιγύπτου πολλά αεροσκάφη με τρόφιμα, ιατροφαρμακευτικό υλικό, γεννήτριες και θερμοκοιτίδες που προορίζονται για τους κατοίκους της Γάζας.

UNRWA: Δεν εγκαταλείπουμε τη Γάζα, παραμένουμε στο πλευρό των Παλαιστινίων

Ο επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) δήλωσε σήμερα, επισκεπτόμενος τη Λωρίδα της Γάζας, ότι οι ομάδες της υπηρεσίας αυτής θα παραμείνουν «στο πλευρό των Παλαιστινίων» στον θύλακα αυτόν παρά τον πόλεμο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

«Το κατηγορηματικό μήνυμά μου, το σαφές μήνυμα προς όλα τα μέλη του προσωπικού και τους κατοίκους της Γάζας είναι ότι η UNRWA θα παραμείνει στο πλευρό των Παλαιστίνιων προσφύγων και των Παλαιστινίων εδώ στη Γάζα», είπε στους δημοσιογράφους ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΟΗΕ που μπήκε στον θύλακα αφού ξέσπασε ο πόλεμος.

🔺 It's estimated that 1.4 million people are currently displaced in the📍#GazaStrip



🔺 Since 7 October, 70 @UNRWA colleagues have been killed and at least 22 injured. This is the highest number of @UN aid workers killed in a conflict in such a short timehttps://t.co/9QSqnxsMF4 pic.twitter.com/KdQcdoEreL — UNRWA (@UNRWA) November 1, 2023

Στην ολιγόωρη παραμονή του στη Γάζα ο Λαζαρινί επισκέφθηκε ένα σχολείο στο οποίο φιλοξενούνται εκτοπισμένοι.

«Σοκαρίστηκα από το γεγονός ότι όλοι εκεί κάτω ζητούσαν τρόφιμα και νερό. Είδαμε σχεδόν όλα τα παιδιά να λένε ότι χρειάζονται φαγητό, χρειάζονται νερό. Δεν είχα δει ποτέ κάτι τέτοιο στη Γάζα όταν ερχόμουν εδώ έπειτα από κάποια σύρραξη», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις 27 Οκτωβρίου στην Ιερουσαλήμ ο Λαζαρινί προειδοποίησε ότι «πολλοί περισσότεροι» άνθρωποι «θα πεθάνουν σύντομα» λόγω του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ.

Σχεδόν 8.800 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου ο οποίος ξεκίνησε μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις οποίες σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι.