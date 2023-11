Το «χαρτί» των ομήρων παίζει η Χαμάς, τόσο στον «πόλεμο νεύρων» απέναντι στο Ισραήλ, όσο και τον «επικοινωνιακό πόλεμο» με στόχο την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Μετά την ανακοίνωση σήμερα (1.11.2023) το πρωί για τον θάνατο 7 ομήρων που βρίσκονταν στον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, ο ηγέτης της εξτρεμιστικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς δήλωσε πως οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας υποβάλλονται στον ίδιο “θάνατο και τον όλεθρο” που έχουν αντιμετωπίσει οι Παλαιστίνιοι.

Η Χαμάς έχει πει στους μεσολαβητές πως η “σφαγή” πρέπει να σταματήσει και κάλεσε τον κόσμο να συνεχίσει να διαδηλώνει, ιδιαίτερα στη Δύση, προκειμένου να αυξηθεί η πίεση σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις, είπε ο Ισμαήλ Χανίγια σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

#BREAKING: #Israeli hostages are exposed to the same destruction and death as our people in #Gaza, says Ismail Haniyeh, the head of #Hamas political bureau https://t.co/LpCIE9U2iU pic.twitter.com/lyrq4DUNQw