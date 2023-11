Για τέσσερις ημέρες σταματούν οι εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ισραήλ. Την ικανοποίηση της εξέφρασε η Χαμάς,

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα συμφωνία η οποία προβλέπει την απελευθέρωση 50 ομήρων της Χαμάς σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές και την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός για τέσσερις ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

«Η κυβέρνηση ενέκρινε σε αδρές γραμμές (…) συμφωνία με βάση την οποία τουλάχιστον 50 πρόσωπα που απήχθησαν –γυναίκες και παιδιά– θα απελευθερωθούν σε τέσσερις ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα υπάρξει παύση των μαχών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Channel 12 υπάρχει μια καθορισμένη διαδικασία για να απελευθερωθούν και θα μεταφερθούν στο Ισραήλ οι όμηροι:

Το πρώτο βήμα είναι η Χαμάς πρόκειται να παραδώσει τους ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό.

Στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε εκπροσώπους των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις).

Οι όμηροι μετά θα υποβληθούν σε έναν αρχικό ιατρικό έλεγχο από τις αρχές και ακολούθως θα μεταφερθούν σε ένα από τα πέντε απομονωμένα ιατρικά κέντρα σε όλο το Ισραήλ για να συναντηθούν με τις οικογένειές τους.

Στο τέταρτο στάδιο, οι ιατρικές και οι αμυντικές Aρχές θα καθορίσουν από κοινού εάν τουλάχιστον κάποιοι από τους ομήρους μπορούν να δώσουν πληροφορίες.

Στο τελικό στάδιο, οι όμηροι θα υποβληθούν πράγματι σε εξέταση από αξιωματούχους ασφαλείας

Ο ισραηλινός στρατός θα «συνεχίσει τον πόλεμο» εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς μετά την 4ήμερη κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε να κηρυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας, διεμήνυσε η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση, ο ισραηλινός στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας θα συνεχίσουν τον πόλεμο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους όλοι οι όμηροι, να ολοκληρωθεί η εξάλειψη της Χαμάς και για να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρχει πλέον απειλή για το κράτος του Ισραήλ από τη Γάζα», αναφέρει απόσπασμα ανακοίνωσης της κυβέρνησης που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω X (του πρώην Twitter) από τις υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού.

