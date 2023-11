Το Ισραήλ διέψευσε ότι ζήτησε την εκκένωση του νοσοκομείου Αλ Σίφα στη Γάζα «σε μια ώρα», μια πληροφορία που μετέδωσε νωρίτερα σήμερα Σάββατο (18.11.2023) το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αντ’ αυτού δέχθηκε το αίτημα του διευθυντή του να εκκενώσουν όσοι ασθενείς μπορούσαν μέσω ανθρωπιστικού διαδρόμου.

«Σήμερα το πρωί, οι IDF ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του διευθυντή του νοσοκομείου Αλ Σίφα να επιτραπεί, σε όσους πολίτες της Γάζας το επιθυμούν, να εκκενώσουν μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου», αναφέρει ο στρατός του Ισραήλ στην ανακοίνωσή του.

«Πρέπει να τονιστεί ότι σε καμία περίπτωση δεν ζήτησε ο στρατός μας την εκκένωση των ασθενών ή του ιατρικού προσωπικού από το νοσοκομείο και μάλιστα προτείναμε ότι όποτε υπάρχει ανάγκη για συντονισμό εκκένωσης για ιατρικούς λόγους, θα την επιτρέψουμε και θα μεταφέρουμε τους ασθενείς σε άλλα νοσοκομεία», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση του Ισραήλ.

«Ιατρικές ομάδες θα παραμείνουν στο νοσοκομείο προς όφελος των ασθενών που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να εκκενώσουν. Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι IDF συνέχισαν να παρέχουν τρόφιμα, νερό και ανθρωπιστική βοήθεια στο νοσοκομείο», καταλήγει η ανακοίνωση του Ισραήλ.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου – που βρίσκεται στο σημείο – μετέδωσε ότι πολλοί ασθενείς φεύγουν από το νοσοκομείο με τα πόδια.

BREAKING: The 🇮🇱 IDF denies it ordered the evacuation of Shifa Hospital, says it instead accepted a request for evacuation made by the hospital's director.

Αυτήν την στιγμή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 2.300 ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και εκτοπισμένοι βρίσκονται μέσα στο νοσοκομειακό αυτό συγκρότημα και οι ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για την τύχη τους έχουν ενταθεί.

Footage taken earlier this morning in Al Shifa Hospital when all people inside, including patients and medical personnel, were given one hour by the Israeli army to evacuate. pic.twitter.com/1iX3eOSZNd