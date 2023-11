Το Ισραήλ έχει τον πλήρη έλεγχο της δυτικής Γάζας, αποκόπτοντας έτσι τη Χαμάς από τη Μεσόγειο Θάλασσα και από όλα τα κέντρα ναυτικών επιχειρήσεων, ανακοίνωσε απόψε (16.11.2023) ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γιόαβ Γκάλαντ.

Ο Γιόαβ Γκάλαντ προανήγγειλε την έναρξη της επόμενης φάσης της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία θα συνεχίσει να περιλαμβάνει το ανελέητο σφυροκόπημα της Χαμάς και την έρευνα για τους 240 ομήρους που βρίσκονται στα χέρια των τρομοκρατών.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι κομάντος των IDF παραμένουν μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους για να ανακαλύψουν και να αποκαλύψουν τον τρόπο που η Χαμάς χρησιμοποιούσε τις εγκαταστάσεις ως κέντρο επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα ότι εντοπίστηκαν «εικόνες σχετικές με ομήρους» σε υπολογιστές που κατασχέθηκαν κατά την επέμβαση του στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

The Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant announced today that Special Forces are continuing to Operate within the Al-Shifa Medical Complex where Significant Discoveries have recently been made, but also that Israeli Ground Troops have now managed to Fully-Capture the West of… pic.twitter.com/1NLtxcXh3W — OSINTdefender (@sentdefender) November 16, 2023

Οι εικόνες βρέθηκαν σε υλικό «που ανήκει στη Χαμάς», είπε ο αξιωματικός και πρόσθεσε ότι η επιχείρηση στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας συνεχίζεται σήμερα, όπου βρίσκονται εκατοντάδες ασθενείς, προσωπικό και άμαχοι.

«Οι στρατιώτες ερευνούν κάθε όροφο, το ένα κτίριο μετά το άλλο, την ώρα που εκατοντάδες ασθενείς και μέλη του ιατρικού προσωπικού βρίσκονται ακόμη στο συγκρότημα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας παρουσιάζεται από το Ισραήλ ως ένα στρατηγικό και στρατιωτικό κέντρο της Χαμάς, κάτι που διαψεύδει η ισλαμιστική οργάνωση, η οποία βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Αφότου εισέβαλε στο νοσοκομείο χθες, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι στρατιώτες του παραμένουν αναπτυγμένοι σε αυτό το νοσοκομείο, όπου βρίσκονται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 2.300 άνθρωποι, ασθενείς, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και εκτοπισμένοι.

Hamas has transformed life-saving hospitals into death machines.



Hamas is systematically using hospitals in Gaza as terrorism hubs.



Hamas is INTENTIONALLY endangering the lives of Palestinian civilians.



Watch: pic.twitter.com/Pzz0CsRiDL — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) November 16, 2023

Ο ισραηλινός στρατός μιλάει για μια «στοχευμένη» και «σύνθετη» επιχείρηση, η οποία διεξάγεται «σταδιακά». Σύμφωνα με αναφορές, θωρακισμένες μπουλντόζες βρίσκονται έξω από το Αλ Σίφα και διαλύουν τις νότιες εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι ο ισραηλινός στρατός έπληξε πολλές υπηρεσίες του νοσοκομείου.

«Κατέστρεψαν το ακτινολογικό τμήμα και βομβάρδισαν τις μονάδες σοβαρών εγκαυμάτων και αιμοκάθαρσης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Άσραφ Αλ Κίντρε και συμπλήρωσε πως «βρίσκονται στο συγκρότημα και ανακρίνουν γιατρούς, τραυματίες και εκτοπισμένους».

«Δεν έχουμε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε πόσιμο νερό ούτε τρόφιμα (…). Χιλιάδες γυναίκες, παιδιά, ασθενείς και τραυματίες διατρέχουν κίνδυνο να πεθάνουν», κατήγγειλε ο Αλ Κίντρε και δήλωσε επίσης ότι ένας νεφροπαθής πέθανε επειδή σταμάτησαν να δουλεύουν τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης.

«Οι ισραηλινές μπουλντόζες κατέστρεψαν εν μέρει τη νότια είσοδο» του συγκροτήματος, «κοντά στη μαιευτική κλινική», που έχει ήδη υποστεί ζημιές από ρίψεις οβίδων αρμάτων μάχης τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε κατά τη διάρκεια της νύχτας το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

BREAKING: Reports that bulldozers are destroying southern parts of Shifa Hospital complex — The Spectator Index (@spectatorindex) November 16, 2023

Η Ερυθρά Ημισέληνος κατήγγειλε ισραηλινή «βίαιη επίθεση» στο νοσοκομείο Αχλί Αράμπ

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε λόγο σήμερα για μια «βίαιη επίθεση» από ισραηλινά άρματα μάχης που «πολιορκούν» το νοσοκομείο Αχλί Αράμπ της πόλης της Γάζας.

Israeli military tanks besiege Al-Ahli Baptist hospital in Gaza, and violent attack is underway. PRCS teams are unable to move and reach those who are injured.#Gaza #NotATarget #IHL pic.twitter.com/f3HRoWlbQd — PRCS (@PalestineRCS) November 16, 2023

«Οι ομάδες διάσωσης δεν μπορούν να μετακινηθούν και επομένως να μεταβούν κοντά στους τραυματίες», συμπλήρωσε η Ερυθρά Ημισέληνος, η οποία διαχειρίζεται αυτό το νοσοκομείο.

Ανέστειλε τη λειτουργία του το Ινδονησιακό Νοσοκομείο της Γάζας

Το Ινδονησιακό Νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας υποχρεώθηκε σήμερα να αναστείλει τη λειτουργία του, όπως δήλωσε πριν από λίγο ο διοικητής του στο δίκτυο Al Jazeera.

Ο Άτεφ αλ Καχλούτ ενημέρωσε το Al Jazeera πως το νοσοκομείο – το οποίο εγκαινιάστηκε το 2015 με χρηματοδότηση από την Ινδονησία και βρίσκεται στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας – υποχρεώθηκε να αναστείλει τη λειτουργία του εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεων που καθιστούν αδύνατη την περίθαλψη ασθενών.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί τον προηγούμενο μήνα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Στις 5 Νοεμβρίου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι σε υπόγειο του νοσηλευτικού ιδρύματος είχε στηθεί επιχειρησιακό κέντρο της Χαμάς. Παρουσίασαν επίσης δορυφορικές εικόνες που φέρονται να δείχνουν εγκατάσταση εκτόξευσης ρουκετών σε μικρή απόσταση από το Ινδονησιακό Νοσοκομείο.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, έχει διαψεύσει τους ισχυρισμούς των IDF.

ΟΗΕ: Σκόπιμη προσπάθεια να διακοπεί το έργο της UNRWA στη Γάζα

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) πιστεύει ότι καταβάλλεται σκόπιμη προσπάθεια να «στραγγαλιστεί» το ανθρωπιστικό έργο της στη Γάζα και προειδοποίησε ότι μπορεί να αναγκαστεί να διακόψει εντελώς τη λειτουργία της, λόγω έλλειψης καυσίμων.

«Πραγματικά πιστεύω ότι γίνεται σκόπιμη προσπάθεια να παραλύσουν οι δραστηριότητές μας», είπε ο Γενικός Επίτροπος Φιλίπ Λαζαρινί, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Χαρακτήρισε μάλιστα «εξωφρενικό» να αναγκάζονται οι υπηρεσίες αρωγής να παρακαλούν για λίγα καύσιμα.

Η UNRWA, που στηρίζει με το έργο της περισσότερους από 800.000 εκτοπισμένους στη Λωρίδα της Γάζας, ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία της. Ο Λαζαρινί είπε ότι παρακαλάει εδώ και εβδομάδες να του δοθούν καύσιμα. Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου παραδόθηκαν καύσιμα στη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη. Η ποσότητα που δόθηκε όμως, 24.000 λίτρα ντίζελ, είναι αδύνατον να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

«Λόγω έλλειψη καυσίμων δεν θα μπορούμε να στείλουμε τα φορτηγά μας στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι άνθρωποι περιμένουν τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας», είπε.

Οι δύο κυριότερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, η Paltel και η Jawwal, ανακοίνωσαν λίγο νωρίτερα ότι εξαντλήθηκαν οι πηγές ενέργειάς τους και για αυτό διακόπηκαν όλες οι υπηρεσίες τους.

Η διακοπή των τηλεπικοινωνιών «μπορεί να προκαλέσει ή να επιταχύνει την κατάρρευση της όποιας τάξης υπάρχει ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο Λαζαρινί, σχολιάζοντας το μπλακάουτ. Εάν γίνει αυτό «θα δυσκολευτούμε να λειτουργήσουμε σε ένα περιβάλλον χωρίς την ελάχιστη τάξη», πρόσθεσε.

Η Γαλλία προειδοποιεί το Ιράν έναντι οποιασδήποτε κλιμάκωσης

Η επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Κατρίν Κολονά «προειδοποίησε σήμερα με έμφαση» τον Ιρανό ομόλογό της Χουσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν «έναντι οποιασδήποτε κλιμάκωσης ή επέκτασης της σύρραξης» μεταξύ Ισραηλινών-Παλαιστινίων, ιδίως στον Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας σε ένα δελτίο τύπου.

«Συνάντηση σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό μου με τη μορφή προειδοποίησης: η επέκταση της σύρραξης στη Γάζα δεν θα ωφελήσει κανέναν και το Ιράν θα φέρει βαριά ευθύνη», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών σε ένα μήνυμα στο X (πρώην Twitter), παράλληλα με την έκδοση σχετικού δελτίου τύπου από το υπουργείο Εξωτερικών και μετά τη συνάντηση που είχε στη Γενεύη με τον Χουσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP, Reuters και Al Jazeera / Φωτογραφίες: Reuters