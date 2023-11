«Βαθύτατα σοκαρισμένος» δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους από το πλήγμα σε ασθενοφόρα στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το ξαναλέμε: οι ασθενείς, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τα κτίρια και τα ασθενοφόρα πρέπει να προστατεύονται συνεχώς. Πάντοτε», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ.

Η συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, η Λιν Χέιστινγκς, εξέφρασε επίσης έντονη ανησυχία επειδή το πλήγμα αυτό στόχευε «ασθενείς που απομακρύνονταν για την ασφάλειά τους».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, μπήκε στο στόχαστρο «ένα κομβόι ασθενοφόρων που ετοιμαζόταν να μεταφέρει τραυματίες από το νοσοκομείο Αλ Σίφα» προς τα σύνορα με την Αίγυπτο.

