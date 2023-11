Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι ένα μαχητικό αεροσκάφος έπληξε ένα ασθενοφόρο στην είσοδο του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας, καθώς υποστήριξε ότι «το χρησιμοποιούσε ένας τρομοκρατικός πυρήνας της Χαμάς».

Όπως αναφέρει ο στρατός του Ισραήλ, στρατιώτες του εκτίμησαν ότι μια μονάδα της Χαμάς που βρισκόταν κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου στη Γάζα θα χρησιμοποιούσε το ασθενοφόρο αυτό.

Το Ισραήλ υποστηρίζει επίσης ότι έχει πληροφορίες ότι η παλαιστινιακή οργάνωση χρησιμοποιεί ασθενοφόρα για να μεταφέρει μαχητές και όπλα.

Στο μεταξύ οι παλαιστινιακές υπηρεσίες υγείας στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Λωρίδα της Γάζας ανέφεραν σήμερα ότι το Ισραήλ έπληξε ένα κομβόι ασθενοφόρων που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην Πόλη της Γάζας και να κατευθυνθούν νότια, μεταφέροντας τραυματίες.

«Ο κατακτητής στόχευσε το κομβόι σε περισσότερες από μία τοποθεσίες, έξω από τις πύλες του νοσοκομείου Αλ Σίφα», ανέφερε ο Άσραφ Αλ Κούντρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, τα ασθενοφόρα μπήκαν στο στόχαστρο τόσο στην πύλη του νοσοκομείου όσο και στην πλατεία Άνσαρ, που απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Το τηλεοπτικό κανάλι Al-Aqsa που πρόσκειται στη Χαμάς, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας, μετέδωσε ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν. Το κανάλι Al-Shebab, που πρόσκειται επίσης στη Χαμάς, ανέφερε ότι υπάρχουν «πολλοί» νεκροί και τραυματίες.

BREAKING: MORE VIDEOS OF DESTRUCTION OUTSIDE AL-SHIFA HOSPITAL BY ISRAEL *NSFW pic.twitter.com/oB1rgnFp7Q

Νωρίτερα, ο Κούντρα είχε ανακοινώσει ότι ασθενοφόρα θα μετέφεραν βαριά τραυματισμένους Παλαιστίνιους που χρειάζεται να νοσηλευτούν στην Αίγυπτο, από την πολιορκημένη Πόλη της Γάζας στα νότια του θύλακα.

Massive massacre in Gaza yet again.



Israel bombed a convoy of ambulances outside the door of Al-Shifa hospital. pic.twitter.com/BXLccmRAxV