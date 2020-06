Με μια νέα φωτογραφία με φόντο το Κάστρο του Γουίνδσορ αποφάσισε το Παλάτι του Μπάκινγχαμ να γιορτάσει τα 99α γενέθλια του Πρίγκιπα Φίλιππου.

Στην φωτογραφία ποζάρουν ο ίδιος και η Βασίλισσα Ελισάβετ ένα ζευγάρι που είναι μαζί πάνω από 70 χρόνια.

Η Βασίλισσα φοράει ένα φλοράλ φόρεμα και ο πρίγκιπας Φίλιππος τα αγαπημένα του μπλέιζερ.

A very #happy99thbirthday to Prince Philip The Duke of Edinburgh currently in isolation with The Queen in Windsor Castle. #RoyalBirthday #WindsorCastle #PrincePhiliip pic.twitter.com/Sz1hgGLAae

Το βασιλικό ζεύγος λόγω της καραντίνας πέρασε πολύ χρόνο μαζί πράγμα σπάνιο στα χρόνια που είναι μαζί σύμφωνα με εκείνους που γνωρίζουν τα βασιλικά πράγματα στην Βρετανία. Κι αυτό γιατί συνήθως ο Δούκας του Εδιμβούργου τα τελευταία χρόνια ζει στο εξοχικό του το Wood Farm, στο Σάντρινγχαμ ενώ η Βασίλισσα συνήθως είναι στο Μπάκινγχαμ στο Γουίνδσορ.

📸 This new photograph of The Duke of Edinburgh and The Queen was taken last week in the quadrangle at Windsor Castle to mark His Royal Highness’s 99th birthday tomorrow. pic.twitter.com/RCAZeioUjq