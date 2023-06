Σοκαριστικό τροχαίο προκλήθηκε στην Μινεάπολη των ΗΠΑ την Παρασκευή (16.06.2023), όταν ένα αυτοκίνητο παραβίασε κόκκινο φανάρι.

Σύμφωνα με τα Αμερικανικά ΜΜΕ, ένα SUV αυτοκίνητο πέρασε με κόκκινο σε δρόμο στην Μινεάπολη, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να διαλύσει ένα άλλο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 5 κοπέλες. Και οι 5 σκοτώθηκαν.

Οι νεκρές είναι η 17χορνη Σαμπιρίν Αλί, η 20χρονη Σάρα Γκεσάντε, η 20χρονη Σάλμα Αμπντικαντίρ, η 19χρονη Σαγκάλ Χέρσι και η 19χρονη Σιχάμ Αντάμ οι οποίες γύριζαν από ψώνια προκειμένου να ετοιμαστούν μετά για το γάμο φίλου τους.

Ο οδηγός του SUV προσπάθησε αρχικά να διαφύγει, αλλά συνελήφθη. Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, είναι γιος πολιτικού και μέχρι το Μάρτιο του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για οδήγηση χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

WARNING: Disturbing video shows moment of impact from reckless driver speeding & running a red light before killing five people and fleeing the scene. Sources have identified the driver as Derrick John Thompson, the son of former DFL state Rep. John Thompson. pic.twitter.com/JVvNDwuaOV