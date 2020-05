Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, μετά τον θάνατο ενός άοπλου Αφροαμερικανού κατά τη βίαιη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς, δηλαδή την στυγερή δολοφονία του.

Το βίντεο που τράβηξαν περαστικοί τη Δευτέρα το βράδυ δείχνει τον 46χρονο Τζορτζ Φλόιντ με το πρόσωπο στο έδαφος, δεμένο με χειροπέδες, να φωνάζει “δεν μπορώ να αναπνεύσω” την ώρα που ένας λευκός αστυνομικός έχει το γόνατό του πάνω στον λαιμό του.

#Minnesota | A video taken by an onlooker Monday evening shows a #Minneapolis police officer keeping his knee on the neck of a motionless, moaning man at the foot of a squad car. The man later died. https://t.co/y8u2C22KVX pic.twitter.com/eE8w4aI0k8