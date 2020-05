Έκκληση να σταματήσουν οι βίαιες διαμαρτυρίες στη Μινεάπολη και μετά να συζητηθούν οι φυλετικές ανισότητες απηύθυνε ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ στον απόηχο της δολοφονίας, από λευκούς αστυνομικούς, του άοπλου αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Τονίζοντας ότι αναμένει να αποδοθεί “τάχιστα” δικαιοσύνη για την υπόθεση που συγκλονίζει τη Μινεάπολη και την παγκόσμια κοινή γνώμη, ο Γουόλζ υποσχέθηκε, επίσης, ότι θα αντιμετωπιστούν οι φυλετικές ανισότητες που υποκίνησαν τις ταραχές.

Διευκρίνισε, όμως, ότι πρώτα η Εθνοφρουρά θα αποκαταστήσει την τάξη, μετά τις τρεις νύχτες των λεηλασιών, των βανδαλισμών και των εμπρησμών στη Μινεάπολη. Τα επεισόδια ξεκίνησαν με αφορμή τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, τον οποίο βιντεοσκόπησαν περαστικοί να παρακαλά για τη ζωή του και να διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να ανασάνει, ενώ ένας λευκός αστυνομικός τον κρατά ακινητοποιημένο στο έδαφος, έχοντας γονατίσει πάνω στον λαιμό του! Ο 46χρονος Φλόιντ πέθανε την Δευτέρα (25.05.2020).

“Πρέπει να αποκαταστήσουμε την τάξη στην κοινωνία μας πριν αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα”, είπε ο Γουόλζ αναφερόμενος στο φυλετικό χάσμα δεκαετιών στις ΗΠΑ. “Δεν γίνεται να έχουμε τις λεηλασίες και την αποθράσυνση που ξεκίνησε”, πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Ο Γουόλζ ζήτησε ακόμη “συγγνώμη” για τη σύλληψη ενός ρεπόρτερ του CNN και των μελών του τηλεοπτικού συνεργείου του. Όλοι τους απομακρύνθηκαν με χειροπέδες, ενώ έκαναν ζωντανά ρεπορτάζ κοντά στο αστυνομικό τμήμα που πυρπολήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της 28ης Μαΐου.

Οι αστυνομικοί δεν έδωσαν καμία εξήγηση για τη σύλληψη, ενώ απομάκρυναν τον δημοσιογράφο Όμαρ Χιμένες, τον παραγωγό του και έναν εικονολήπτη. Το συνεργείο είχε μόλις δείξει ζωντανά την προσαγωγή ενός διαδηλωτή, όταν περίπου έξι αστυνομικοί που φορούσαν μάσκες αερίων περικύκλωσαν τον Χιμένες. Οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι περίπου μία ώρα αργότερα.

Στρατοκρατείται η Μινεάπολη! Ξεχειλίζει η οργή στις ΗΠΑ για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

Μέσω των social media κυκλοφόρησε και αναπαράγεται από πολλά αμερικανικά ΜΜΕ ένα πιο καθαρό βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης και της δολοφονίας του 46χρονου άνδρα από αστυνομικούς. Και τόσες ημέρες μετά αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη οργή είναι ότι οι 4 αυτοί αστυνομικοί έχουν απλά τεθεί σε διαθεσιμότητα και κυκλοφορούν ελεύθεροι!

Το βίντεο είναι τραβηγμένο από την πίσω πλευρά του περιπολικού και δείχνει τους 4 αστυνομικούς να έχουν καθηλώσει στην άσφαλτο τον Τζορτζ Φλόιντ ο οποίος λίγο πριν πεθάνει φωνάζει την φράση που έγινε σύνθημα στα χείλη των διαδηλωτών «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Ο Φλόιντ εκλιπαρεί τους αστυνομικούς οι οποίοι δεν συγκινούνται από τις κραυγές απόγνωσής του και τον οδηγούν στον θάνατο.

Την ίδια ώρα οι αρχές στην Μινεάπολη φαίνεται να έχουν χάσει τον έλεγχο καθώς περιστατικά όπως η σύλληψη on camera δημοσιογράφου και συνεργείου του CNN προκαλεί νέα θύελλα αντιδράσεων. Και αυτό καθώς ο δημοσιογράφος είναι αφροαμερικανός, απλά έκανε την δουλειά του και τον συνέλαβαν έξι λευκοί αστυνομικοί! Τελικά, μετά από παρέμβαση του κυβερνήτη της Μινεσότα το συνεργείο αφέθηκε ελεύθερο.

Η στιγμή της σύλληψης

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020

CNN’s @OmarJimenez and his crew have been released from police custody. He recounts getting arrested and what happened while they were in custody. https://t.co/v3kMq77Oro pic.twitter.com/JoqmwlTc5i — CNN (@CNN) May 29, 2020

Για την σύλληψη του δημοσιογράφου τουίταρε και η Κριστιάν Αμανπούρ γράφοντας ότι συλλήψεις δημοσιογράφων γίνονται μόνο σε δικτατορικά καθεστώτα.

CNN crew has been released. Governor has apologized.



For the record: arresting journalists is the kind of thing that happens in dictatorships and authoritarian regimes.



We live in a democracy. https://t.co/SLFtZ7BaBe — Christiane Amanpour (@camanpour) May 29, 2020

πληροφορίες: ΑΠΕ – ΜΠΕ