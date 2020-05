Μια πόλη έχει βυθιστεί στο χάος με την οργή να ξεχειλίζει για την εν ψυχρώ δολοφονία του άοπλου πολίτη Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς στην Μινεάπολη των ΗΠΑ. Η δολοφονία ενός πολίτη από τους αστυνομικούς δεν είναι η πρώτη και δυστυχώς δεν θα είναι η τελευταία όπως έχει αποδείξει η ιστορία.

Και εδώ μπαίνει στην ιστορία μας ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος που με δυο tweet παίρνει την κατάσταση στα χέρια του για την Μινεάπολη με μια ταχύτητα που δεν τον διέκρινε όταν ο κορονοϊός άρχισε να σκοτώνει χιλιάδες.

Όπως και να έχει, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αφού αποκάλεσε τον δήμαρχο της πόλης, αδύναμο και ακροαριστερό, είπε ότι στέλνει την Εθνική Φρουρά για να αποκατασταθεί η τάξη.

LATEST: The U.S National Guard has arrived in #Minneapolis amid violent riots. Police have abandoned 5 precincts in the city. Multiple structures are on fire. pic.twitter.com/TM3kLk0Quy — World Updates (@Rntk____) May 29, 2020

Λέει ακόμα ότι όσοι λεηλατούν αμαυρώνουν την μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ και πως μίλησε με τον κυβερνήτη της Μινεσότα και τον ενημέρωσε ότι ο Στρατός είναι μαζί του. Καταλήγει λέγοντας ότι όποιος λεηλατεί θα πυροβολείται.

Δείτε τα tweet του Ντόναλντ Τραμπ

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Ο πρόεδρος Τραμπ «αγανάκτησε» όταν είδε το βίντεο της τραγωδίας, δήλωνε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιλι Μακενάνι. «Σήκωσε αμέσως το τηλέφωνο» και πήρε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI) για να εξασφαλίσει ότι θα αρχίσει άμεσα να διενεργεί έρευνα για την υπόθεση, αφηγήθηκε η ίδια, λέγοντας πως ο αρχηγός του κράτους «θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η Δημοκρατική πρόεδρος Νάνσι Πελόσι χαρακτήρισε από τη δική της πλευρά «φόνο» τον θάνατο του Φλόιντ.

Τι έγινε μέχρι αυτή την ώρα

Η Μινεάπολη έζησε την τρίτη της συνεχόμενη νύχτα εμπρησμών, λεηλασιών και βανδαλισμών χθες Πέμπτη.

Αντίθετα με ό,τι είχε συμβεί την Τετάρτη, όταν διαδηλωτές που πέταγαν πέτρες συγκρούστηκαν με αστυνομικούς επανειλημμένα, χθες βράδυ οι αστυνομικοί κράτησαν μάλλον χαμηλό προφίλ πέραν του επίκεντρου των ταραχών, έξω από το αστυνομικό τμήμα της τρίτης περιφέρειας.

Αρκετοί διαδηλωτές υποχώρησαν για λίγο, όταν αστυνομικοί στην οροφή έκαναν χρήση δακρυγόνων και βλημάτων από καουτσούκ, προτού ανασυνταχθούν και επιτεθούν στο κτίριο κατά μέτωπο, βάζοντας φωτιά, ενώ οι αστυνομικοί κατά τα φαινόμενα αποσύρονταν.

Stores continue to be set ablaze in #Minneapolis, including this auto store. Police presence remains minimal. pic.twitter.com/3yb5Auqlk9 — Shahab (@SSMoghadam) May 29, 2020

Ένα αυτοκίνητο και άλλα δύο κτίρια επίσης πυρπολήθηκαν, ενώ άγνωστοι λεηλάτησαν ξανά, για δεύτερη νύχτα, ένα κατάστημα της αλυσίδας Target. Η πυροσβεστική είχε κάνει λόγο για 16 εμπρησμούς κτιρίων τη νύχτα της Τετάρτης.

Τα νέα σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν παρότι ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ κήρυξε νωρίτερα χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κινητοποίησε την Εθνοφρουρά στην πολιτεία Μινεσότα για την αποκατάσταση της τάξης, μετά τα επεισόδια στις προηγούμενες διαδηλώσεις για τον θάνατο του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από την αστυνομία.

Η απόφαση του κυβερνήτη Γουόλζ ακολούθησε τις εκκλήσεις του δημάρχου της Μινεάπολης για βοήθεια, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές της Τετάρτης.

«Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ πρέπει να οδηγήσει στην απόδοση δικαιοσύνης και σε αλλαγές του συστήματος, όχι σε περισσότερους θανάτους και καταστροφές», υποστήριξε ο κυβερνήτης Γουόλζ στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε. «Είναι καιρός να προχωρήσουμε σε ανοικοδόμηση. Ανοικοδόμηση της πόλης, του συστήματος δικαιοσύνης μας, ανοικοδόμηση της σχέσης ανάμεσα στα στελέχη των δυνάμεων επιβολής της τάξης και αυτούς που υποχρεούνται να προστατεύουν», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Δολοφονία πολίτη για την υποψία ότι είχε πάνω του ένα πλαστό εικοσαδόλαρο!

Ο Φλόιντ προσαγόταν διότι τα στελέχη της αστυνομίας υποπτεύονταν πως προσπάθησε να χρησιμοποιήσει πλαστό εικοσαδόλαρο.

Η Εθνοφρουρά της Μινεάπολης ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει δράση, σε συνεργασία με άλλες πολιτειακές υπηρεσίες διαθέτοντας προσωπικό, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις για την αντιμετώπιση της «έκτακτης ανάγκης», σύμφωνα με την εφημερίδα Star Tribune. Η τροχαία της Μινεσότας εξάλλου ανακοίνωσε ότι κινητοποιεί 200 στελέχη της και ελικόπτερα.

Οι τέσσερις αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στη σύλληψη έχουν ήδη απαλλαχθεί από τα καθήκοντά τους και αποταχθεί και οι τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές έχουν ήδη ανακοινώσει ότι διενεργούν έρευνα. Δεν έχει πάντως ανακοινωθεί η απαγγελία καμιάς κατηγορίας, κάτι που τροφοδοτεί την ατμόσφαιρα οργής. Για τον έναν από τους 4 που κρατούσε κάτω με το γόνατό του τον άτυχο Φλόιντ, υπάρχουν ήδη 18 καταγγελίες για άσκοπη βία.

«Μακρά σειρά δολοφονιών»

«Οι αστυνομικοί αυτοί πρέπει να συλληφθούν αμέσως», δήλωσε ο αδερφός του θύματος, Φιλονίζ Φλόιντ μιλώντας στο CNN με δάκρυα στα μάτια, κρίνοντας πως θα έπρεπε να τους επιβληθεί η θανατική ποινή για φόνο, αυτόν του αδελφού του.

Ερωτηθείς για τις βίαιες διαδηλώσεις, είπε ότι «θα ήθελα να είναι ειρηνικές», αλλά πρόσθεσε πως δεν μπορεί να «αναγκάσει» κανέναν να συμμορφωθεί, καθώς όλοι έχουν δει «αρκετούς μαύρους να πεθαίνουν».

Όπως ακριβώς ο Φιλονίζ Φλόιντ, η επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Μισέλ Μπατσελέτ, συνέδεσε τον θάνατο αυτόν με μια ατελείωτη σειρά τραγωδιών που ανακινούν τις φυλετικές εντάσεις στις ΗΠΑ.

Αυτή, τόνισε η πρώην πρόεδρος της Χιλής, ήταν «η τελευταία μιας μακράς σειράς δολοφονιών άοπλων Αφροαμερικανών που διέπραξαν Αμερικανοί αστυνομικοί» και είναι ώρα οι αρχές «να λάβουν σοβαρά μέτρα για να τερματιστούν αυτές οι δολοφονίες και να εξασφαλιστεί πως θα απονέμεται δικαιοσύνη όταν διαπράττονται».

Η υπόθεση θυμίζει στους περισσότερους εκείνη του Έρικ Γκάρνερ, του μαύρου που είχε πεθάνει από ασφυξία το 2014 στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από λευκούς αστυνομικούς. Είχε πει ακριβώς την ίδια φράση, «δεν μπορώ να αναπνεύσω», που έχει μετατραπεί σε σύνθημα του κινήματος Black Lives Matter («Οι ζωές των μαύρων μετράνε»).

This is chilling.



Protestors chant “I Can’t Breathe” after burning down Minneapolis 3rd Precinct.



pic.twitter.com/KRg0jQKjsL — Justin L. Hunte (@TheCompanyMan) May 29, 2020

Εξάλλου — πάλι στη Μινεσότα — το 2016 ένας μαύρος οδηγός, ο Φιλάντο Καστίλ, έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου από την αστυνομία μπροστά στα μάτια της συντρόφου και ενός μικρού κοριτσιού.

Δείτε τα όσα έγιναν

Νέες εικόνες

Το βίντεο της σύλληψης του George Floyd, το οποίο τράβηξε περαστικός, δείχνει έναν αστυνομικό να τον ακινητοποιεί στο έδαφος και να κρατά επί αρκετά λεπτά το γόνατό του πάνω στον λαιμό του.

Ο Floyd ακούγεται να λέει: “δεν μπορώ να αναπνεύσω”, όμως ο λευκός αστυνομικός του απαντά να παραμείνει ήρεμος. Ένας δεύτερος αστυνομικός κρατά σε απόσταση τους περαστικούς που έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο σημείο, ενώ ο Floyd παύει να κινείται και μοιάζει να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Εξάλλου νέα βίντεο φαίνεται να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της αστυνομίας ότι ο George Floyd, που κατηγορείται ότι προσπάθησε να περάσει για αληθινό ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων, αντιστάθηκε στη σύλληψη.