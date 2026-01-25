Μινεάπολη: Πάνω από 10 φορές πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι οι πράκτορες της ICE – «Ήθελε να αλλάξει τον κόσμο» λέει η οικογένειά του

Ο Αμερικανός που σκοτώθηκε χθες, Σάββατο (24.01.2026) από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, ήταν νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής φροντίδας βετεράνων στην πόλη και «ήθελε να αλλάξει τον κόσμο», σύμφωνα με την οικογένειά του.

Ο Άλεξ Πρέτι, 37 ετών, σκοτώθηκε αφού διαπληκτίσθηκε με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες σε δρόμο της πόλης Μινεάπολης στις ΗΠΑ. Ο θάνατός του επιδείνωσε μια ήδη τεταμένη κατάσταση έπειτα από το θάνατο της Ρενέ Γκουντ, μιας επίσης 37χρονης Αμερικανίδας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου πάλι από ομοσπονδιακούς πράκτορες στην ίδια πόλη της Μινεσότα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέες διαδηλώσεις αγανάκτηση των τοπικών αρχών προκάλεσε αυτός ο νέος φόνος, με τις αρχές να έχουν αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ, που έσπευσε να υποστηρίξει ότι ο Άλεξ Πρέτι είχε την πρόθεση να επιτεθεί στους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ο Άλεξ Πρέτι «ήταν μια γενναιόδωρη ψυχή που νοιαζόταν βαθιά για την οικογένειά του και τους φίλους του», όπως και για τους βετεράνους τους οποίους φρόντιζε στο νοσοκομείο της Μινεάπολης που είναι αφιερωμένο σ’ αυτούς, δήλωσαν οι γονείς του σε ανακοίνωση που δόθηκε χθες, Σάββατο στη δημοσιότητα.

«Ο Άλεξ ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Δυστυχώς δεν θα είναι εδώ για να βιώσει το αποτέλεσμα», τόνισε η οικογένειά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντιμίτρι Ντρεκόνια, επικεφαλής της υπηρεσίας λοιμωδών του νοσοκομείου των βετεράνων στη Μινεάπολη και συνάδελφος του Πρέτι, τον περιέγραψε ως «έναν καλό και γενναιόδωρο άνθρωπο που ζούσε για να βοηθάει τους άλλους», υπογραμμίζοντας ότι εργαζόταν «για να στηρίζει σοβαρά άρρωστους βετεράνους».

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Πρέτι είχε ολοκληρώσει τις δευτεροβάθμιες σπουδές του το 2006 στο Γκριν Μπέι του Ουισκόνσιν. Στη συνέχεια είχε ακολουθήσει εκπαίδευση νοσηλευτή, πριν ενταχθεί στην υπηρεσία για τους βετεράνους.

Βίντεο, τα οποία καταγράφουν τη στιγμή που οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί σκοτώνουν τον 37χρονο, μοιάζουν να διαψεύδουν την εκδοχή της κυβέρνησης, η οποία ισχυρίσθηκε ότι το θύμα επιχείρησε να επιτεθεί και να ασκήσει βία στους αστυνομικούς.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας υποστήριξε ότι ο Άλεξ Πρέτι «πλησίασε τους αστυνομικούς της υπηρεσίας προστασίας των συνόρων με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών» και «αντιστάθηκε βίαια» όταν αυτοί προσπάθησαν να τον αφοπλίσουν.

Το υπουργείο δεν διευκρινίζει αν ο Πρέτι κρατούσε το όπλο στο χέρι του εκείνη τη στιγμή.

Βίντεο της σκηνής, τα οποία έχουν τραβηχτεί από πολλές πλευρές, έχουν δημοσιοποιηθεί από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αυτά δείχνουν έναν άνδρα που κρατάει ένα τηλέφωνο στο χέρι και βρίσκεται σ’ ένα χιονισμένο δρόμο, να βιντεοσκοπεί ενόπλους με πολιτικά που φορούν γιλέκα που γράφουν Αστυνομία, ενώ παράλληλα βοηθάει ώστε να ρέει η κυκλοφορία στη διάρκεια μιας διαδήλωσης.

Παρεμβαίνει όταν ένας αστυνομικός ρίχνει μια διαδηλώτρια στο έδαφος και του ρίχνουν δακρυγόνο στο πρόσωπο. Ένας πράκτορας ρίχνει στη συνέχεια τον Πρέτι στο παγωμένο έδαφος και τον ακινητοποιεί, ενώ συνάδελφοί του επεμβαίνουν και προσπαθούν να του περάσουν χειροπέδες.

Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, την ώρα που ένας πράκτορας ντυμένος στα γκρι μοιάζει να βγάζει κάτι από το ύψος της μέσης του Πρέτι, ο οποίος είναι γονατισμένος και σκυμμένος προς τα εμπρός, ενώ πάνω του βρίσκονται αστυνομικοί, πέφτει ένας πυροβολισμός.

Οι πράκτορες παραμερίζουν βίαια και πυροβολούν επανειλημμένα από απόσταση το ακίνητο σώμα. Ακούγονται τουλάχιστον 10 πυροβολισμοί. Σ’ ένα από τα βίντεο ακούγεται ένας άνδρας να λέει «Πού είναι το όπλο;», ενώ το θύμα κείτεται στο έδαφος.

Μετά τους πυροβολισμούς, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας ανέβασε στο X τη φωτογραφία ενός πιστολιού, για το οποίο αναφέρει πως είναι αυτό που ανακαλύφθηκε πάνω στον Άλεξ Πρέτι.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «φαίνεται πως πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία ένα άτομο ήθελε να προξενήσει τη μέγιστη ζημιά και να σκοτώσει μέλη των δυνάμεων της τάξης».

Όμως οι γονείς του Πρέτι κατήγγειλαν σε ανακοίνωσή τους τα «αηδιαστικά ψέματα» της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. «Φαίνεται καθαρά ότι ο Άλεξ δεν κρατάει κανένα όπλο όταν του επιτίθενται οι δολοφονικοί και άνανδροι τραμπούκοι της ICE του Τραμπ», υπογράμμισαν.

«Έχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό χέρι του είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που η ICE έχει μόλις πετάξει στο έδαφος, ενώ παράλληλα του πετάνε με δακρυγόνο αέριο», τόνισαν.