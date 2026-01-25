Μινεσότα: «Δεν είχε όπλο, δεν λένε την αλήθεια, φοβάμαι να πάω σπίτι» λέει αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι από την ICE

Στιγμές που παραπέμπουν σε άλλες σκοτεινές εποχές ζουν οι ΗΠΑ, καθώς πολίτες πέφτουν νεκροί στους δρόμους από πράκτορες της ICE, μικρά παιδιά διώκονται και όλα αυτά με τις ευλογίες του Ντόναλντ Τραμπ.

Τελευταίο θύμα των πρακτόρων ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι, ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει μια γυναίκα που είχαν ρίξει στο οδόστρωμα οι ομοσπονδιακοί πράκτορες και στη συνέχεια έπεσε ο ίδιος νεκρός μπροστά σε εμβρόντητους πολίτες στους δρόμους της Μινεσότα. Παρά τα όσα υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ ο Άλεξ Πρέτι δεν φαίνεται στα βίντεο να κρατούσε όπλο όταν οι 5 πράκτορες του ICE τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον πυροβολούν.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στην αστυνομία ότι ο 37χρονος δεν κρατούσε όπλο όταν πλησίασε τους αστυνομικούς, διαψεύδοντας ευθέως τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι επρόκειτο για «ένοπλο» που απειλούσε τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι καταθέσεις περιλαμβάνονται σε ένορκες δηλώσεις που κατατέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μινεσότα, στο πλαίσιο αγωγής που κατέθεσε η ΜΚΟ ACLU (Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών) εκ μέρους διαδηλωτών κατά της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και άλλων αξιωματούχων που συντονίζουν την επιχείρηση καταστολής στη Μινεάπολη.

Η μία μάρτυρας είναι η γυναίκα που κατέγραψε το πιο καθαρό βίντεο της δολοφονίας, σημειώνοντας πως βρέθηκε στο σημείο γιατί «θεωρώ πολύ σημαντικό να καταγράφω τι κάνει η ICE στη γειτονιά μου».

Περιγράφει ότι ο Πρέτι πλησίασε για να βοηθήσει μια γυναίκα που οι πράκτορες είχαν ρίξει στο έδαφος, όταν ένας από αυτούς ψέκασε με χημικό σπρέι τόσο τον ίδιο όσο και τη γυναίκα. Στη συνέχεια, όπως καταθέτει, τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον πυροβολούν: «Δεν τον είδα ποτέ να κρατά όπλο», ανέφερε. «Δεν τους άγγιξε, δεν τους επιτέθηκε. Προσπαθούσε μόνο να βοηθήσει τη γυναίκα να σηκωθεί. Τον πέταξαν στο έδαφος, τέσσερις ή πέντε πράκτορες τον κρατούσαν κάτω και απλώς άρχισαν να τον πυροβολούν. Τον πυροβόλησαν τόσες φορές… Δεν ξέρω γιατί. Προσπαθούσε μόνο να βοηθήσει. Ήμουν πέντε πόδια μακριά και απλώς τον εκτέλεσαν».

Η ίδια δηλώνει ότι φοβάται για τη ζωή της, καθώς πιστεύει πως οι πράκτορες την αναζητούν. «Διάβασα την ανακοίνωση του υπουργείου και είναι ψέμα. Δεν πλησίασε με όπλο, αλλά με κάμερα. Φοβάμαι να πάω σπίτι. Ξέρω μόνο ότι δεν λένε την αλήθεια για ό,τι συνέβη».

Ein völlig neuer Blickwinkel zeigt die Ereignisse, die zu den Schüssen der Bundesbeamten führten, bei denen ein 37-jähriger weißer Mann in #Minneapolis getötet wurde.



Man sieht ihn auf der Straße, wie er die Beamten mit seinem Handy filmt, bevor es zu einer körperlichen… pic.twitter.com/hz3eRPJJX0 — Dominik Kettner (@Dominik_Kettner) January 24, 2026

Ο δεύτερος μάρτυρας είναι 29χρονος γιατρός που είδε το περιστατικό από το παράθυρο του σπιτιού του. Κατέθεσε ότι, παρότι άκουσε τον Πρέτι να φωνάζει στους πράκτορες, «δεν τον είδα να τους επιτίθεται ή να κρατά οποιοδήποτε όπλο».

Μετά τους πυροβολισμούς, όταν προσπάθησε να προσφέρει πρώτες βοήθειες, οι πράκτορες τον εμπόδισαν αρχικά. «Κανείς δεν έκανε ΚΑΡΠΑ. Φαινόταν πως απλώς μετρούσαν τις σφαίρες στο σώμα του», ανέφερε.

Ο γιατρός διαπίστωσε τουλάχιστον τρία τραύματα στην πλάτη, ένα στο πάνω αριστερό μέρος του στήθους και πιθανό τραύμα στον λαιμό. «Έλεγξα τον σφυγμό, αλλά δεν υπήρχε», είπε.

Παράλληλα τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας διαψεύδουν όσα ισχυρίζεται ο Τραμπ και η ICE.

Ο δολοφόνος που κρατούσε κινητό

Ο Άλεξ Πρέτι, νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες σε έναν δρόμο της πόλης. Ο θάνατός του κλιμακώνει μια κατάσταση που ήταν ήδη τεταμένη μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, μια Αμερικανίδας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου στο αυτοκίνητό της από πράκτορα της ICE στην ίδια πόλη.

This Minneapolis resident just said what everyone should be feeling right now:



“This started as a pretext about immigration and fraud… it’s WELL beyond that now.



It’s your 2nd Amendment, your 4th Amendment, your 6th Amendment.”



“We’re performing CPR on what may already be a… pic.twitter.com/Qp7c3FXqbO — Brian Allen (@allenanalysis) January 25, 2026

Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε αμέσως ότι ο άνδρας θα έθετε σε κίνδυνο τους πράκτορες, κάτι που είχε κάνει και μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ.

Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς και την έκκληση της τοπικής αστυνομίας για ηρεμία, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε πάρκο στη Μινεάπολη για να καταγγείλουν τη βία, παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αλλά και εκδηλώσεις στη μνήμη του Άλεξ Πρέτι πραγματοποιήθηκαν επίσης σε αρκετές άλλες πόλεις, από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες, ενώ στο πολιτικό πεδίο οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, απειλώντας να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους, που κινδυνεύει με εκ νέου παράλυση στα τέλη του μήνα.

This is Alex Pretti, the man the Trump admin and Trump supporters call a “domestic terrorist.”



Here Pretti is reading the final honors, honoring a soldier who has passed away at the hospital he was a nurse at.



Stop believing Trump’s propaganda. He is lying to you! WAKE UP! pic.twitter.com/HGsB4hI4s3 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 25, 2026

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότας Τιμ Γουόλτς έκανε έκκληση να ανατεθεί η έρευνα στις τοπικές και όχι στις ομοσπονδιακές αρχές. «Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε το ομοσπονδιακό κράτος για την έρευνα» είπε ο Γουόλτς κατηγορώντας την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) ότι «σπέρνει το χάος και τη βία» στην πολιτεία του.

Βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, και η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από τις αρχές, δείχνει πολλούς πράκτορες με αλεξίσφαιρα γιλέκα, με την ένδειξη «Αστυνομία» να προσπαθούν να καθηλώσουν το έδαφος έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον χτυπούν πολλές φορές. Ακούγεται ένας πυροβολισμός, οι πράκτορες απομακρύνονται από τον άνδρα που είναι πεσμένος στον δρόμο και τον πυροβολούν πολλές φορές.

«Ήταν εκεί για να διαπράξει βία», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ σε συνέντευξη Τύπου, ενώ ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ αποκάλεσε τον Άλεξ Πρέτι «δολοφόνο» σε μήνυμα που αναδημοσίευσε στο X ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.