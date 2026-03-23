Μινεσότα: Νεκρή η 37χρονη δημοσιογράφος Τζέσι Πιρς και τα τρία παιδιά της σε φωτιά στο σπίτι τους

Στο σημείο εντοπίστηκε νεκρός και ο σκύλος της οικογένειας
Η Τζέσι Πιρς με τα τρία της παιδιά

Τραγωδία στη Μινεσότα. Η 37χρονη δημοσιογράφος Τζέσι Πιρς και τα τρία παιδιά της σε πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (21.03.2026) στο σπίτι τους στο Γουάιτ Μπερ Λέικ της Μινεσότα, όπως επιβεβαίωσε το NHL (National Hockey League). Στο σημείο εντοπίστηκε νεκρός και ο σκύλος της οικογένειας. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρχές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε κατοικία στην περιοχή Γουάιτ Μπερ Λέικ στη Μινεσότα, με την πυροσβεστική να εντοπίζει έναν ενήλικα και τρία παιδιά νεκρούς μέσα στο σπίτι, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες όταν έφτασαν οι διασώστες. Γειτόνισσα περιέγραψε τη δραματική κατάσταση που επικρατούσε όταν έφτασαν οι αρχές, δηλώνοντας ότι η φωτιά είχε εξαπλωθεί γρήγορα μέσα στο σπίτι.

«Κοιμόμασταν. Μέχρι να μας ξυπνήσει η αστυνομία, ήταν σαν ανεμοστρόβιλος καπνού», ανέφερε η Τζούλι Άντριους στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune.

Στο σημείο εντοπίστηκε επίσης νεκρός ο σκύλος της οικογένειας, ενώ η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το μήνυμα του NHL για την απώλεια

Σε ανακοίνωσή του, το NHL εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της δημοσιογράφου και των παιδιών της.

«Ολόκληρη η οικογένεια του National Hockey League εκφράζει τις προσευχές και τα βαθύτερα συλλυπητήριά της στην οικογένεια Πιρς για την απώλεια της Τζέσι Πιρς και των τριών μικρών παιδιών της. Η Τζέσι αγαπούσε το άθλημά μας και υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας του NHL.com για μία δεκαετία. Θα μας λείψει βαθιά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Τζέσι Πιρς κάλυπτε για δέκα χρόνια την ομάδα Minnesota Wild για το NHL.com, ενώ είχε εργαστεί και για την ίδια την ομάδα, καθώς και για το The Athletic. Ήταν επίσης συμπαρουσιάστρια του podcast Bardown Beauties.

Απόφοιτος του Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, είχε συνεργαστεί επίσης με τα USA Hockey, Minnesota Hockey Journal και Massachusetts Hockey, μεταξύ άλλων δημοσιογραφικών μέσων.

Μία ημέρα πριν από την τραγωδία, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες στα social media από επίσκεψη με τα παιδιά της σε παγωτατζίδικο στο Γουάιτ Μπερ Λέικ.

