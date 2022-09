Σαφές μήνυμα έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν στη νέα ακροδεξιά κυβέρνηση στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα ο Μπλίνκερ έγραψε στο twitter πως στις ΗΠΑ «ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ιταλική κυβέρνηση για τους κοινούς μας στόχους: την υποστήριξη μιας ελεύθερης και ανεξάρτητης Ουκρανίας, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την οικοδόμηση ενός βιώσιμου οικονομικού μέλλοντος».

Following yesterday’s Italian elections, we are eager to work with Italy’s government on our shared goals: supporting a free and independent Ukraine, respecting human rights, and building a sustainable economic future. Italy is a vital ally, strong democracy, and valued partner.