Μήνυμα Πούτιν σε Τραμπ: Η Ρωσία σέβεται τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ, θέλουμε ίδια αντιμετώπιση για τα δικά μας

Σαφές μήνυμα πως η Ρωσία σέβεται τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ και πως θεωρεί ότι τα δικά της θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο έστειλε σήμερα Κυριακή (18.05.25) ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ αναμένει στο ακουστικό για το τηλεφώνημα του αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι Αμερικανοί, ο αμερικανικός λαός και η αμερικανική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, έχουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Και εμείς τα σεβόμαστε και θεωρούμε ότι θα αντιμετωπιστούμε με τον ίδιο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν Πούτιν σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Ρώσο δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν και ερωτηθείς αν υπάρχουν σημεία επαφής με τις ΗΠΑ μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης τη χώρας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανέφερε πως ο στόχος της Μόσχας είναι «η διασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας σε εκείνα τα εδάφη για τα οποία πάντα μιλάμε – όπου ζουν άνθρωποι που θεωρούν τη ρωσική ως μητρική τους γλώσσα και τη Ρωσία ως πατρίδα τους» σε ένα άλλο, στην ουσία μήνυμα με αποδέκτη τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

