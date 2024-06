«Μήνυμα» Ρωσίας στην Τουρκία για τις οικονομικές σχέσεις που αναπτύσσει με τη Δύση

Φαίνεται πως η περίοδος που οι σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία δεν είχαν καμία σκιά μοιάζει να δοκιμάζεται. Ή απλώς η Μόσχα θέλει να στείλει κάποιο «μήνυμα» στην Άγκυρα.

Δεν εξηγείται αλλιώς η κίνηση της πρεσβείας της Ρωσίας στην Άγκυρα να σχολιάσει με αιχμηρό τρόπο τις οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με χώρες της Δύσης.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην Κωνσταντινούπολη, Γιάννης Μανδαλίδης, η ρωσική πρεσβεία στην Άγκυρα ανήρτησε τη δήλωση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, προχθές, Τετάρτη 5/6/2024, στην Αγία Πετρούπολη, με την οποία εφιστούσε την προσοχή σε μια «δυσοίωνη προϊούσα εξάρτηση» της Τουρκίας από δυτικά κεφάλαια και στο ενδεχόμενο να έχει αυτή αρνητική επίπτωση στις οικονομικές σχέσεις με την Ρωσία.

«Πούτιν: Απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στην Τουρκία επικεντρώνεται στο να πάρει δάνεια, επενδύσεις και επιχορηγήσεις από δυτικούς οικονομικούς οργανισμούς. Ίσως αυτό να μην είναι κακό. Ωστόσο, αν αυτό γίνεται εις βάρος των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία, θα είναι περισσότερο απώλεια παρά κέρδος για την τουρκική οικονομία» είναι το μήνυμα που ανήρτησε η ρωσική πρεσβεία.

Εδώ το σχετικό απόσπασμα της ομιλίας Πούτιν, όπως το αναδημοσίευσε ο δημοσιογράφος Ραζίπ Σοϊλού:

