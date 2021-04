Μήνυση κατά της Κομισιόν καταθέτει η ΕΕ. Το ανακοίνωσε η αρμόδια Επίτροπος, Στέλλα Κυριακίδου. Η μήνυση δεν έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου αλλά με τις καθυστερήσεις από τις συμφωνηθείσες παραδόσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της AstraZeneca επειδή η εν λόγω φαρμακοβιομηχανία δεν σεβάστηκε το συμβόλαιό της για την προμήθεια εμβολίων κατά της Covid-19 και επειδή δεν είχε ένα «αξιόπιστο» σχέδιο για να εξασφαλίσει την έγκαιρη παράδοση των εμβολίων.

«Η Επιτροπή άρχισε την περασμένη Παρασκευή νομικές ενέργειες εναντίον της AstraZeneca», δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν σε συνέντευξη Τύπου, επισημαίνοντας πως η κίνηση αυτή υποστηρίχθηκε και από τις 27 χώρες μέλη.

Όπως έγραψε στο twitter η κα Κυριακίδου, η προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η μεταφορά δόσεων των εμβολίων κατά του κορονοϊού για να προστατευθεί η υγεία στην ΕΕ.

Γι’ αυτό όπως τονίζει και η Κομισιόν αποφάσισε με όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ να ξεκινήσει τις νομικές διαδικασίες ενάντια στην AstraZeneca.

«Κάθε δόση του εμβολίου μετράει. Κάθε δόση του εμβολίου σώζει ζωές», έγραψε.

