Νεκρός από πυρά ενός λευκού αστυνομικού έπεσε ένας αφροαμερικανός στο Μίσιγκαν, με το βίντεο από τους πυροβολισμούς να σοκάρει και να προκαλεί νέες οργισμένες αντιδράσεις.

Σε ένα από τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στις 4 Απριλίου, φαίνεται ένας αστυνομικός του Μίσιγκαν να είναι ξαπλωμένος πάνω στην πλάτη του 26χρονου Πάτρικ Λιόγια, τον οποίο και φαίνεται – έστω και με αντίσταση – να τον ακινητοποιεί. Αντί λοιπόν να συνεχίσει για να του φορέσει χειροπέδες, βγάζει το όπλο του και τον εκτελεί εν ψυχρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Newly released video shows a Grand Rapids (MI) police officer shooting unarmed 26 yo Patrick Lyoya while he was on the ground & facing away from the officer! Patrick never used violence against this officer even though the officer used violence against him in several instances. pic.twitter.com/5vNSWDYUpz