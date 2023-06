Ένας 43χρονος άνδρας από το Τατζικιστάν είναι ο δράστης που άνοιξε πυρ και σκότωσε δύο αστυνομικούς μέσα στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Μολδαβίας, το Κισινάου, αργά το μεσημέρι της Παρασκευής (30.06.2023). Από τις σφαίρες του 43χρονου ένοπλου έπεσαν νεκροί δύο αστυνομικοί.

Όπως δήλωσε απόψε ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας, Ντορίν Ρετσεάν, ο δράστης που πυροβόλησε μέσα στο κεντρικό αεροδρόμιο του Κισινάου είναι ένας 43χρονος από το Τατζικιστάν. Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν από τα πυρά του και ένας πολίτης τραυματίστηκε, τόνισε ο αρχηγός της κυβέρνησης.

Ο 43χρονος άνοιξε πυρ αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα, ανακοίνωσαν η αστυνομία και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο δράστης συνελήφθη. Αστυνομική πηγή ανέφερε ότι ο ένοπλος είχε αναχωρήσει από την Τουρκία, και ότι χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο εναντίον συνοριοφυλάκων.

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροδρομίου του Κισινάου:

#Moldova 🇲🇩 BREAKING: an attack took place on #Chisinau airport.



A Russian citizen who was denied entry into the country is reported to have grabbed the gun of a border guard and killed two people with it. He is now under arrest. pic.twitter.com/4dyHYt866z