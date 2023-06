Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Μολδαβίας έκρινε σήμερα «αντισυνταγματικό» το φιλορωσικό κόμμα Σορ (Shor) έπειτα από ένα κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων διαμαρτυρίας, παίρνοντας μια απόφαση που σημαίνει ότι το κόμμα θα τεθεί εκτός νόμου άμεσα.

Το φιλορωσικό κόμμα Σορ, του οποίου ηγείται ο εξόριστος επιχειρηματίας Ιλαν Σόρ, διοργάνωνε επί μήνες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στην μικρή αυτή χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία. Ο Σορ, ο οποίος ζει στο Ισραήλ, έχει κατηγορηθεί από την Δύση και το Κισινάου ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τη Μολδαβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση του έχουν επιβάλει κυρώσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, το κόμμα θα πρέπει να διαλυθεί από την στιγμή που ανακοινώθηκε η απόφαση. Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Μολδαβίας θα συγκροτήσει μια ειδική επιτροπή που θα επιληφθεί όλων των νόμιμων διαδικασιών για την κατάργηση του κόμματος.

Οι βουλευτές του κόμματος θα διατηρήσουν τις έδρες τους στην Βουλή της Μολδαβίας ως ανεξάρτητοι, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες.

