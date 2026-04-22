Μολδαβία: Σε κάθειρξη 19 ετών καταδικάστηκε ο μεγιστάνας Βλαντίμιρ Πλαχοτνιούκ για την «κλοπή του αιώνα»

Δικαστήριο στην Μολδαβία καταδίκασε σήμερα (22.04.2026) τον μεγιστάνα επιχειρηματία και πρώην πολιτικό ηγέτη Βλαντίμιρ Πλαχοτνιούκ σε κάθειρξη 19 ετών για απάτη που αφορά την κλοπή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τον τραπεζικό τομέα της χώρας.

Ο Βλαντίμιρ Πλαχοτνιούκ υπήρξε ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματοςστη Μολδαβία από το 2016 έως το 2019, το οποίο τότε αποτελούσε μέρος του κυβερνώντος συνασπισμού και διετέλεσε αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας του άσκησε μεγάλη επιρροή στην αστυνομία, τη δικαστική εξουσία και τα δικαστήρια.

Ο ίδιος δεν ήταν παρών στην αίθουσα του δικαστηρίου, έχει αρνηθεί ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα και δηλώνει αθώος, λέγοντας ότι η δίκη εναντίον του διεξάγεται ως πολιτικά αντίποινα για την παρουσία του στην

Ο δικηγόρος του χαρακτήρισε την ετυμηγορία του δικαστηρίου παράνομη και δήλωσε ότι η διαδικασία ήταν βιαστική. Στην απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί έφεση εντός των επόμενων 15 ημερών.

«Η Κλοπή του αιώνα»

Ο 60χρονος Πλαχοτνιούκ, που θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Μολδαβίας, είναι εδώ και καιρό ένας από τους κύριους υπόπτους σε μια υπόθεση που αφορά την κλοπή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τρεις από τις μεγαλύτερες μολδαβικές τράπεζες από το 2014 έως το 2015.

Το σκάνδαλο που είναι γνωστό στην τοπική κοινωνία ως η «κλοπή του αιώνα», σχετίζονταν μ’ ένα ποσό που αντιστοιχούσε στο 12% του ΑΕΠ της Μολδαβίας εκείνη την εποχή, το οποίο άρχισε να διοχετεύεται στο εξωτερικό μέσω αμφιβόλου φύσεως δανείων, ανταλλαγών περιουσιακών στοιχείων και συμφωνιών μετόχων.

Ο ίδιος κατηγορήθηκε ότι έλαβε προσωπικά 39 εκατομμύρια δολάρια και 3,5 εκατομμύρια ευρώ από τις τρεις τράπεζες.

Η εισαγγελία δήλωσε ότι διαθέτει στοιχεία που δείχνουν ότι ο Πλαχοτνιούκ χρησιμοποίησε τα κεφάλαια που απέσπασε από τις τράπεζες για προσωπικό όφελος, την αγορά ενός αεροσκάφους Embraer Legacy 650, την απόκτηση ακινήτων, την πληρωμή νομικών, ιατρικών και τουριστικών υπηρεσιών, καθώς και επιχειρηματικών επενδύσεων.

Η υπόθεση είχε αντίκτυπο στην πολιτική της Μολδαβίας για περισσότερο από μια δεκαετία. Προκάλεσε διαμαρτυρίες, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πάγωσαν τη βοήθεια προς την Μολδαβία.

Οι συνέπειες της υπόθεσης αυτής ήταν ότι ένας πρώην πρωθυπουργός οδηγήθηκε στη φυλακή ενώ απολύθηκε και ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας.

Ο Πλαχοτνιούκ είχε συλληφθεί στην Αθήνα

Ο Πλαχοτνιούκ διέφυγε από τη Μολδαβία το 2019, αφού το Δημοκρατικό Κόμμα του έχασε τις εκλογές από τον συνασπισμό της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του Κόμματος Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) της νυν προέδρου Μάια Σάντου.

Κατηγορήθηκε για συμμετοχή στην κλοπή το 2020 και συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον Ιούλιο του 2025, αφού είχε επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με προορισμό το Ντουμπάι.

Η ελληνική αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι από το 2023 ο Πλαχοτνιούκ έχει ζήσει σε 22 χώρες, αλλάζοντας τακτικά τόπο κατοικίας για να αποφύγει τον εντοπισμό του. Εκδόθηκε στη Μολδαβία τον Σεπτέμβριο του 2025 και βρίσκεται προφυλακισμένος.

Το 2023, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε επτά άτομα από τη Μολδαβία, συμπεριλαμβανομένου του Πλαχοτνιούκ, για ενέργειες που, όπως είπε, αποσταθεροποίησαν και υπονόμευσαν την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας και της γειτονικής Ουκρανίας.