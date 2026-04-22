Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε «ευχαριστώ» στο Ιράν επειδή δεν εκτέλεσε 8 διαδηλώτριες – «Σεβάστηκαν το αίτημά μου»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (22/04/2026) ότι κατόπιν αιτήματός του, οι αρχές του Ιράν δεν θα εκτελέσουν οκτώ διαδηλώτριες.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό ότι τέσσερις μεταξύ αυτών πρόκειται να απελευθερωθούν αμέσως και ότι οι άλλες τέσσερις γυναίκες θα καταδικαστούν σε φυλάκιση ενός μήνα στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Πολύ καλή είδηση”, έγραψε εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας: “Είμαι πολύ ευγνώμων στο Ιράν και στους ηγέτες του, που σεβάστηκαν το αίτημά μου”.

Η Τεχεράνη διέψευσε την Τρίτη ότι αρκετές γυναίκες απειλούνται με την εσχάτη των ποινών: “Ο Τραμπ για άλλη μια φορά παραπλανήθηκε από ψευδείς πληροφορίες.

Ορισμένες από τις γυναίκες που λέγεται ότι πρόκειται να εκτελεστούν σύντομα έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες ενώ άλλες αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις που επισύρουν, το πολύ, ποινή φυλάκισης”, είχε μεταδώσει το πρακτορείο Mizan, το ειδησεογραφικό όργανο της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή αυτές τις απειλές εκτέλεσης, ούτε την ταυτότητα όλων των γυναικών, των οποίων τις φωτογραφίες αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος για να υποστηρίξει το αίτημά του, που έκανε την Τρίτη στην πλατφόρμα του Truth Social.

Εκεί είχε αναδημοσιεύσει ένα μήνυμα προερχόμενο από τον λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ ενός ακτιβιστή ονόματι Εγιάλ Γιάκομπι, το οποίο περιείχε τις φωτογραφίες οκτώ γυναικών, τα στοιχεία των οποίων δεν γίνονταν γνωστά, με το εξής μήνυμα: “Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ετοιμάζεται να απαγχονίσει οκτώ γυναίκες”.

Η Μασίχ Αλινετζάντ, Ιρανή διαφωνούσα που διαμένει στις ΗΠΑ, δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ οκτώ ονόματα γυναικών, όλες συνελήφθησαν σε σχέση με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, οι οποίες κατεστάλησαν με βία.

“Πείτε τα ονόματά τους”, έγραψε η ακτιβίστρια, δηλώνοντας ότι μια από τις γυναίκες που συνελήφθησαν ήταν 16 ετών.

Μια άλλη είναι η Μπίτα Χεματί, που καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών γιατί πέταξε τσιμεντόλιθους από ένα κτίριο στις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, σύμφωνα με οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα στα μέσα Απριλίου, η ΜΚΟ Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, δημοσίευσε μια φωτογραφία της Μπίτα Χεματί που είναι ίδια με μία από τις οκτώ φωτογραφίες που αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την οργάνωση, μια άλλη από τις φωτογραφίες αυτές απεικονίζει την Μαχμπουμπέχ Σαμπανί, 32 ετών, καταδικασμένη σε θάνατο γιατί “ξεκίνησε πόλεμο εναντίον του Θεού” αφότου μετέφερε τραυματισμένους διαδηλωτές με τη μοτοσικλέτα της στη Μασχάντ και τώρα είναι φυλακισμένη σε αυτή την πόλη του βορειοανατολικού Ιράν.

Ο Εγιάλ Γιάκομπι, ο οποίος παρουσιάζεται στην πλατφόρμα Χ ως μέλλων φοιτητής του κορυφαίου Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT), δημοσιεύει πολλά περιεχόμενα που υποστηρίζουν την κοινή επιχείρηση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν και επικρίνει τις φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις.