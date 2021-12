Συναγερμός στο Μόναχο έπειτα από έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με τουλάχιστον τρεις τραυματίες, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Το αιματηρό περιστατικό συνέβη κοντά σε σταθμό τρένων, στη διάρκεια εργασιών.

Όπως αναφέρει η Bild, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν – ο ένας πολύ σοβαρά – στο Μόναχο κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό, όταν εξερράγη βόμβα από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επισκευών κοντά στον σταθμό τρένων «Donnersbergerbruecke».

BREAKING: German police say three people have been injured after an old aircraft bomb exploded near Munich’s main train station



