Monty Python – Τζον Κλιζ: “Το Λονδίνο δεν είναι πλέον αγγλική πόλη…”!

Ο συνιδρυτής των Monty Python έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι το Λονδίνο δεν είναι πλέον αγγλική πόλη, ισχυρισμό που είχε διατυπώσει και το 2011.

“Πριν από μερικά χρόνια, συμπέρανα ότι το Λονδίνο δεν ήταν πια αγγλική πόλη. Από τότε ουσιαστικά όλοι οι φίλοι μου από το εξωτερικό επιβεβαίωσαν την παρατήρησή μου” έγραψε σημειώνοντας ότι στο δημοψήφισμα για το Brexit οι Λονδρέζοι τάχθηκαν υπέρ της παραμονής στην Ε.Ε. με ποσοστό 60%.

Ο ηθοποιός αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση σε απολογητικό ύφος μετά από τον σάλο. Σε μια σειρά από tweets, ανέφερε:

“Υποψιάζομαι ότι θα έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη για την αγάπη μου για το αγγλικό στοιχείο στην ανατροφή μου, αλλά κατά κάποιο τρόπο το βρίσκω πιο ήρεμο, πιο ευγενικό, πιο χιουμοριστικό, λιγότερο tabloid και προσανατολισμένο στο χρήμα από αυτό που την αντικαθιστά”.

I think it's legitimate to prefer one culture to another

For example, I prefer cultures that do not tolerate female genital mutilation.

Will this will be considered racist by all those who hover, eagerly hoping that someone will offend them – on someone else's behalf, naturally https://t.co/4WbZDFjs3o

— John Cleese (@JohnCleese) May 30, 2019