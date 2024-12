Μοσάντ: Η Χεζμπολάχ είχε στα χέρια της παγιδευμένους βομβητές από το 2014

«Έπαιζαν στο Truman Show και δεν το ήξεραν», λένε κυνικά πράκτορες της Μοσάντ, αποκαλύπτοντας ότι παγίδευσαν τους βομβητές της Χεζμπολάχ το 2014.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2024, χιλιάδες βομβητές – παγιδευμένοι από τη Μοσάντ – εξερράγησαν ταυτόχρονα σε όλον τον Λίβανο, κυρίως σε περιοχές με ισχυρή παρουσία της Χεζμπολάχ.

Οι εκρήξεις σκότωσαν δεκάδες χρήστες και τραυμάτισαν χιλιάδες, κάποιοι από αυτούς άμαχοι που ήταν κοντά στις συσκευές, σκορπώντας πανικό και σύγχυση.

Την επόμενη μέρα, ασύρματες συσκευές επικοινωνίας εξερράγησαν με τον ίδιο τρόπο, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους.

Στο σήμερα, δύο πρώην πράκτορες της Μοσάντ αποκάλυψαν πώς μέλη της Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσαν τις παγιδευμένες με εκρηκτικά ασύρματες συσκευές επικοινωνίας για 10 ολόκληρα χρόνια, προτού πυροδοτηθούν από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες τον Σεπτέμβριο.

Οι δύο πρώην πράκτορες είπαν στο αμερικανικό «CBS News» πώς η υπηρεσία εξαπάτησε τη Χεζμπολάχ να αγοράσει χιλιάδες συσκευές επικοινωνίας και βομβητές, χωρίς να καταλάβει ότι είχαν κατασκευαστεί στο Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου παραδέχτηκε δύο μήνες αργότερα ότι το Ισραήλ ήταν υπεύθυνο, όπως μετέδωσαν τότε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτήρισε την επίθεση έγκλημα πολέμου.

Την ώρα της επίθεσης, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ είχαν κλιμακώσει τη μεταξύ τους σύγκρουση μετά τη σφαγιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στη συνέντευξη που έδωσαν στο «CBS News» οι δύο πρώην πράκτορες αποκάλυψαν λεπτομέρειες της επιχείρησης.

Ένας από τους πράκτορες, με το όνομα «Μάικλ», είπε ότι η Μοσάντ είχε κρύψει έναν εκρηκτικό μηχανισμό μέσα στις μπαταρίες των συσκευών επικοινωνίας, οι οποίες, όπως είπε, συνήθως μεταφέρονταν σε μία τσέπη πιο κοντά στην καρδιά του χρήστη.

Είπε ότι η Χεζμπολάχ είχε αγοράσει εν αγνοία της πάνω από 16.000 συσκευές επικοινωνίας σε «καλή τιμή» από μια ψεύτικη εταιρεία πριν από 10 χρόνια.

«Έχουμε μια απίστευτη ποικιλία δυνατοτήτων δημιουργίας ξένων εταιρειών που δεν μπορούν να εντοπιστούν πίσω στο Ισραήλ», είπε ο Μάικλ. «Εταιρείες κέλυφος έναντι άλλων εταιρειών κέλυφος για να επηρεάσουν την αλυσίδα εφοδιασμού προς όφελός μας.

«Δημιουργούμε έναν πλασματικό κόσμο. Είμαστε μια παγκόσμια εταιρεία παραγωγής. Γράφουμε το σενάριο, είμαστε οι σκηνοθέτες, είμαστε οι παραγωγοί, είμαστε οι κύριοι ηθοποιοί και ο κόσμος είναι η σκηνή μας».

