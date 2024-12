Πράκτορες της Μοσάντ αποκαλύπτουν: «Έτσι σχεδιάσαμε την επιχείρηση με τις εκρήξεις βομβητών της Χεζμπολάχ»

Μια από τις πιο γνωστές και αξιοσημείωτες επιθέσεις που πραγματοποίησε το Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2024, όταν χιλιάδες βομβητές μελών της λιβανέζικες σιιτικής οργάνωσης εξερράγησαν, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Δεκάδες μέλη της Χεζμπολάχ έχασαν την ζωή τους, ενώ χιλιάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις των βομβητών, οι οποίοι ήταν «παγιδευμένοι» με εκρηκτικά στο πλαίσιο μιας καλοστημένης επιχείρησης που έστησε η Μοσάντ, η περιβόητη υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ.

Για πρώτη φορά μετά την αιματηρή επίθεση, που προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και αλλά και σημαντικές απώλειες στην Χεζμπολάχ, στελέχη της Μοσάντ που αποσύρθηκαν πρόσφατα από την ενεργό υπηρεσία, μίλησαν στο αμερικανικό δίκτυο CBS News και στην εκπομπή «60 Minutes» και αποκαλύπτουν το παρασκήνιο, την μέθοδο και τις λεπτομέρειες της επιχείρησης με τις εκρήξεις βομβητών.

Israel’s Mossad learned Hezbollah was buying pagers from a company in Taiwan, and in 2022 started its pager plot. Sunday, a retired Mossad agent, key to the operation, explains how they made pagers explode. pic.twitter.com/MwbgQXg5nM

Τα στελέχη της Μοσάντ, που συμφώνησαν να μιλήσουν υπό τον όρο της ανωνυμίας και με καλυμμένα πρόσωπα για λόγους ασφαλείας, αποκάλυψαν ότι η πρώτη φάση της επιχείρησης ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια ενώ η δεύτερη φάση της ξεκίνησε το 2022, όταν έμαθαν πως η Χεζμπολάχ αγόραζε βομβητές από την εταιρεία Gold Apollo με έδρα την Ταϊβάν.

Sunday on 60 Minutes: For the first time, recently retired Mossad agents who led the pager and walkie talkie plot against Hezbollah tell Lesley Stahl how they executed the operation, sharing never-before-known details of the 10-year undercover op. https://t.co/mEN4CWeXMW pic.twitter.com/mQAgMLWF70