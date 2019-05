Μόσχα: Άγαλμα για ένα δολοφονημένο σκυλάκι που ζούσε στο μετρό!

Είχε φίλους τους εργαζομένους στο μετρό, τους κατοίκους στη Μόσχα, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν αυτό το μέσο για να πηγαίνουν στις δουλειές τους και τους ιδιοκτήτες ενός κοντινού ανθοπωλείου κι ενός καπνοπωλείου που φρόντιζαν ο Μάλτσικ να τρώει.

Μετά, μια 22χρονη Μοσχοβίτισσα, μοντέλο με ψυχολογικά προβλήματα, τον μαχαίρωσε (!) και τ’ “Αγοράκι” πέθανε.

Οι Μοσχοβίτες εξερράγησαν κι αργότερα έστησαν εκεί ακριβώς που τον σκότωσαν ένα άγαλμα. Οι περαστικοί ακόμη και σήμερα σταματούν να χαϊδέψουν το κεφαλάκι του ή για ν’ αφήσουν λίγα λουλούδια.

'Compassion' A monument to Malchik, a stray #dog who lived in a Moscow metro station until his tragic death. https://t.co/WSGmfSQl6z @atlasobscura

— Catherine (@ShadowDogDesign) May 22, 2019